SOS-Kinderdorf: Nach Missbrauch Studie vertuscht

Über Jahre sollen Kinder im Kärntner SOS-Kinderdorf geschlagen und systematisch erniedrigt, eingesperrt, mit Essensentzug bestraft worden sein, ihre Ansprechpersonen sollen von ihnen Nacktfotos gemacht haben, auch zu sexuellem Missbrauch dürfte es gekommen sein. Zu diesen erschreckenden Ergebnissen kam nach dem Bekanntwerden auch eine Studie, die das SOS-Kinderdorf selbst in Auftrag gegeben hatte, dann aber totgeschwiegen haben soll, wie aus Medienberichten hervorgeht.