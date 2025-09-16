Vorteilswelt
Legende in der Hofburg

Prohaska und Bundespräsident führen „Haar-Schmäh“

Fußball National
16.09.2025 21:21
Herbert Prohaska war bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu Gast.
Herbert Prohaska war bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu Gast.(Bild: Krone KREATIV/Präsidentschaftskanzlei)

Fußball-Legende Herbert Prohaska war am Dienstag anlässlich seines 70. Geburtstags zu Gast bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Dabei wurde deutlich, dass die beiden in der Vergangenheit etwas gemeinsam hatten.

Bei der Ansicht von Fotos aus den späten 70er-, frühen 80er-Jahren konstatierte der Bundespräsident, dass es „eine gewisse Ähnlichkeit“ gebe.

(Bild: Präsidentschaftskanzlei)
(Bild: Präsidentschaftskanzlei)

„Da fehlt nur die Brille bei mir“, stimmte Prohaska, der am 8. August 70 Jahre alt wurde, schmunzelnd zu.

