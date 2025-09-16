Prohaska und Bundespräsident führen „Haar-Schmäh“

LIVE: Weiter geht‘s bei Real, BVB und Tottenham
Fußball-Legende Herbert Prohaska war am Dienstag anlässlich seines 70. Geburtstags zu Gast bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Dabei wurde deutlich, dass die beiden in der Vergangenheit etwas gemeinsam hatten.
Bei der Ansicht von Fotos aus den späten 70er-, frühen 80er-Jahren konstatierte der Bundespräsident, dass es „eine gewisse Ähnlichkeit“ gebe.
„Da fehlt nur die Brille bei mir“, stimmte Prohaska, der am 8. August 70 Jahre alt wurde, schmunzelnd zu.
