Lkw-Lenker schwer verletzt aus Fahrzeug geborgen

Dienstagnachmittag gegen 13 Uhr war ein 59-jähriger Rumäne mit einem Sattelkraftfahrzeug auf der B317 in Richtung Neumarkt unterwegs. In einer Rechtskurve nach Perchau kam ihm ein Lkw-Zug entgegen, der von einem 40-Jährigen aus dem Bezirk Murtal gelenkt wurde. Die Fahrbahn war vom Regen nass. Es kam zur Kollision – der genaue Unfallgrund ist noch ungeklärt.