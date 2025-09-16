Lkw-Lenker schwer verletzt aus Fahrzeug geborgen

Auf der B317 krachte es am Dienstag in Neumarkt in der Steiermark: Auf regennasser Straße kollidierten zwei Lkw. Ein 40-Jähriger wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste befreit werden – schwer verletzt.
Dienstagnachmittag gegen 13 Uhr war ein 59-jähriger Rumäne mit einem Sattelkraftfahrzeug auf der B317 in Richtung Neumarkt unterwegs. In einer Rechtskurve nach Perchau kam ihm ein Lkw-Zug entgegen, der von einem 40-Jährigen aus dem Bezirk Murtal gelenkt wurde. Die Fahrbahn war vom Regen nass. Es kam zur Kollision – der genaue Unfallgrund ist noch ungeklärt.
„Die Seitenwand des Sattelanhängers prallte gegen das Führerhaus des 40-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls durchbrach der Lkw-Zug die Straßenleitschiene und kam im Straßengraben zum Stillstand“, schildert die Polizei den Unfallhergang.
Feuerwehren befreiten Verletzten
Der 40-Jährige wurde im Führerhaus eingeklemmt. Die Freiwilligen Feuerwehren Neumarkt in der Steiermark, Perchau am Sattel und Scheifling befreiten den Mann aus dem Wrack. Nachdem der Notarzt ihn versorgt hatte, wurde er schwer verletzt ins Krankenhaus in Friesach eingeliefert.
Der 59-Jährige blieb unverletzt. Die B317 war für die Dauer der Berge- und Aufräumarbeiten gesperrt.
