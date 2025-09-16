Revolution im Fernverkehr: Was die ÖBB nun bieten

Auch die Westbahn fährt in den Süden

Noch einmal zurück zur Südstrecke: Dort ist künftig auch das private Unternehmen Westbahn unterwegs und das – Achtung, jetzt wird es ein wenig kurios – unter dem Namen Südbahn. Allerdings startet hier der Betrieb erst mit März, da neues Zugmaterial geliefert werden muss (die Doppelstock-Waggons können nicht über den Semmering fahren). In Niederösterreich muss die Westbahn zwischen Wien und Wiener Neustadt übrigens auf der Pottendorfer Linie fahren – die klassische Südstrecke (über Mödling und Baden) gehört einzig und allein den ÖBB.