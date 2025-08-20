Tschechen schicken ihre neuen Züge in den Süden

Noch vier Wochen, dann wird das Geheimnis um den Fahrplan auf der neuen Koralmbahn gelüftet. Fest steht bereits: Die tschechische Bahn wird künftig (via Steiermark) Kärnten erstmals direkt mit der tschechischen Hauptstadt Prag verbinden und dabei den neuen „ComfortJet“ einsetzen. Er wurde in Graz vorgestellt.
„Graz wird mit der Eröffnung der Koralmbahn viel stärker international angebunden“, schwärmt Kurt Bauer, der Leiter des ÖBB-Fernverkehrs, am Mittwoch und zählt auf: ein Nachtzug nach Rom, ein weiterer nach Zürich, ein Zwei-Stunden-Takt nach Laibach. Der ICE4 fährt dreimal täglich über München bis nach Frankfurt.
Dreimal täglich geht es zudem bis nach Prag. Die Steirer können die tschechische Hauptstadt schon jetzt direkt mit dem Zug erreichen, für die Kärntner ist das ab dem 14. Dezember erstmals der Fall. Die Verbindung führt über Klagenfurt bis nach Villach.
Neun Waggons, 555 Sitzplätze
Seit mehr als zehn Jahren setzen die ÖBB und die tschechische Bahn auf die identischen Railjets, die sich einzig durch die Farben Rot bzw. Blau unterscheiden. Nun präsentieren die Tschechen eine Weiterentwicklung: den „ComfortJet“. Dieser ist deutlich größer als der Railjet, hat neun statt sieben Waggons und in Summe 555 Sitzplätze.
„Zu Spitzenzeiten waren sieben Waggons zu wenig“, erklärt Ian Ilik, Manager bei der tschechischen Bahn. Er betont, dass die neuen Züge deutlich komfortabler sind, etwa durch vorstellbare Sitze auch in der zweiten Klasse und ein erweitertes Bistro.
Die ÖBB wiederum setzten weiter auf Railjets – konkret auf jene „der neuen Generation“. 40 Stück davon sind bei Siemens bestellt, die ersten Garnituren sind schon auf der Brennerstrecke in Tirol im Einsatz. Im Süden werden sie vorerst nicht eingesetzt. Dort kann man sich aber auf völlig erneuerte ältere Railjets freuen, heißt es von den ÖBB.
Kommentare
