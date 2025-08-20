Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Längerer „ComfortJet“

Tschechen schicken ihre neuen Züge in den Süden

Steiermark
20.08.2025 16:20
Einblick in die neuen „ComfortJets“ der tschechischen Bahn.
Einblick in die neuen „ComfortJets“ der tschechischen Bahn.(Bild: Jauschowetz Christian)

Noch vier Wochen, dann wird das Geheimnis um den Fahrplan auf der neuen Koralmbahn gelüftet. Fest steht bereits: Die tschechische Bahn wird künftig (via Steiermark) Kärnten erstmals direkt mit der tschechischen Hauptstadt Prag verbinden und dabei den neuen „ComfortJet“ einsetzen. Er wurde in Graz vorgestellt. 

0 Kommentare

„Graz wird mit der Eröffnung der Koralmbahn viel stärker international angebunden“, schwärmt Kurt Bauer, der Leiter des ÖBB-Fernverkehrs, am Mittwoch und zählt auf: ein Nachtzug nach Rom, ein weiterer nach Zürich, ein Zwei-Stunden-Takt nach Laibach. Der ICE4 fährt dreimal täglich über München bis nach Frankfurt.

Dreimal täglich geht es zudem bis nach Prag. Die Steirer können die tschechische Hauptstadt schon jetzt direkt mit dem Zug erreichen, für die Kärntner ist das ab dem 14. Dezember erstmals der Fall. Die Verbindung führt über Klagenfurt bis nach Villach. 

Zugtaufe in Graz: Ian Ilik (Tschechische Bahn), Kurt Bauer (ÖBB) und Verkehrslandesrätin Claudia ...
Zugtaufe in Graz: Ian Ilik (Tschechische Bahn), Kurt Bauer (ÖBB) und Verkehrslandesrätin Claudia Holzer.(Bild: Jauschowetz Christian)

Neun Waggons, 555 Sitzplätze 
Seit mehr als zehn Jahren setzen die ÖBB und die tschechische Bahn auf die identischen Railjets, die sich einzig durch die Farben Rot bzw. Blau unterscheiden. Nun präsentieren die Tschechen eine Weiterentwicklung: den „ComfortJet“. Dieser ist deutlich größer als der Railjet, hat neun statt sieben Waggons und in Summe 555 Sitzplätze.

„Zu Spitzenzeiten waren sieben Waggons zu wenig“, erklärt Ian Ilik, Manager bei der tschechischen Bahn. Er betont, dass die neuen Züge deutlich komfortabler sind, etwa durch vorstellbare Sitze auch in der zweiten Klasse und ein erweitertes Bistro. 

Lesen Sie auch:
Ungewohntes Bild: der ICE 4 bei der Einfahrt in den Hauptbahnhof Klagenfurt.
Test auf Koralmbahn
Jetzt geht‘s mit 200 km/h durch Österreichs Süden
05.08.2025
Wegen Koralmbahn
ÖBB lenken Railjets vom Westen in den Süden um
12.07.2025

Die ÖBB wiederum setzten weiter auf Railjets – konkret auf jene „der neuen Generation“. 40 Stück davon sind bei Siemens bestellt, die ersten Garnituren sind schon auf der Brennerstrecke in Tirol im Einsatz. Im Süden werden sie vorerst nicht eingesetzt. Dort kann man sich aber auf völlig erneuerte ältere Railjets freuen, heißt es von den ÖBB.

Porträt von Jakob Traby
Jakob Traby
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
209.769 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
190.498 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
185.662 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3121 mal kommentiert
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1473 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Ukraine-Gipfel: Experte warnt vor fatalem Deal
972 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf