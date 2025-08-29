Gerät Region durch Koralmbahn aufs Abstellgleis?

„Sie werden mir wahrscheinlich nicht glauben, aber es wird keine Verschlechterungen im Fahrplan geben, ganz im Gegenteil.“ Als bei einer Koralmbahn-Diskussion im Frühjahr ein Zuhörer aus dem Raum Judenburg die Befürchtung äußerte, dass mit Eröffnung der neuen Bahnstrecke im Dezember seine Region aufs Abstellgleis gerät, widerspricht ÖBB-Projektleiter Klaus Schneider entschieden.