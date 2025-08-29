Gerät Region durch Koralmbahn aufs Abstellgleis?

Vor Abflug in die Türkei klickten die Handschellen
Teils euphorisch wird der Eröffnung der Koralmbahn im Dezember entgegengefiebert. Doch geraten dadurch andere Regionen, insbesondere in der Obersteiermark, aufs Abstellgleis? „Die Politiker dürfen das nicht verschlafen“, mahnt ein Wirtschaftskammer-Funktionär.
„Sie werden mir wahrscheinlich nicht glauben, aber es wird keine Verschlechterungen im Fahrplan geben, ganz im Gegenteil.“ Als bei einer Koralmbahn-Diskussion im Frühjahr ein Zuhörer aus dem Raum Judenburg die Befürchtung äußerte, dass mit Eröffnung der neuen Bahnstrecke im Dezember seine Region aufs Abstellgleis gerät, widerspricht ÖBB-Projektleiter Klaus Schneider entschieden.
