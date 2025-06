„Mr. Koralmbahn“: Lebenswerk steht vor Vollendung

In exakt einem halben Jahr geht die Koralmbahn in Betrieb. Klaus Schneider leitet das Milliarden-Projekt von Anfang an – mittlerweile sind es 28 Jahre. Er blickt zurück auf lange Abende in den Regionen, stecken gebliebene Tunnelbohrer, seine emotionalsten Momente – und wie Jörg Haider und Waltraud Klasnic den Tunnel auf Schiene brachten.