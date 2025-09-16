29 Mal pro Tag per Zug von Graz nach Klagenfurt

Die ganz große Überraschung, die am Dienstag aus dem Hut gezaubert wird: Jene Züge, die nonstop von Graz nach Klagenfurt oder umgekehrt unterwegs sind, werden nicht einmal die jahrzehntelang kommunizierte und angepeilte Fahrzeit von – ohnehin sensationellen – 45 Minuten benötigen. Es geht letztlich sogar noch um vier Minuten schneller. In 41 Minuten von der einen in die andere Landeshauptstadt – das ist ein echtes Angebot für die Steirer und Kärntner!