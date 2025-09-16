Von wegen Deckel drauf: Wer hat den Kleinsten?

Wer hat den Kleinsten? Schon seit 1990 sind die Schienbeinschützer laut FIFA-Regeln Pflicht, seit dem letzten Jahr bestimmen die Spieler selbst die Größe. Die „Krone“ machte den großen Bundesligacheck.
Als Bayerns Star Olise letzte Saison in der Königsklasse beim 1:0 gegen Paris in der Sekunde vor seiner Einwechslung seine Schienbeinschoner wegwarf, drohte dem Franzosen Ärger mit der UEFA. Denn die „Deckel“ sind seit 1990 Pflicht. Zum Ärger mancher Stars. Die Schoner seien unbequem, schränken die Bewegungsfreiheit ein. Je kleiner, desto besser – der Trend geht Richtung Mini-Version. Oft nur in der Größe einer Zündholzschachtel. Etwa bei Jack Grealisch oder Flo Wirtz. Es gibt auch Profis, die sich einfach nur ein Stück Schaumstoff in den Socken stecken, darüber Tape kleben. Wie handhaben es die heimischen Kicker? Die „Krone“ hörte sich in der Liga um...
