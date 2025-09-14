Putins Säbelrasseln im Schatten der NATO-Grenze

Während der Kreml beschwichtigt, dass die Bezeichnung der Übung nichts mit den westlichen Staaten zu tun habe, will man den Bekundungen keinen Glauben mehr schenken. Nur wenige Kilometer von der polnischen Grenze entfernt wurde eine „Iskander“-Rakete stationiert. Unter dem Deckmantel der Verteidigung Kaliningrads würden Russland und Weißrussland einen Angriff auf Polen und Litauen üben, zeigt sich etwa der X-Kanal „Nexta“ beunruhigt.