Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Iskander & Hyperschall

Putins Säbelrasseln im Schatten der NATO-Grenze

Außenpolitik
14.09.2025 14:16
Insbesondere die Positionierung der Iskander-Raketen nahe der polnischen Grenze sorgen bei ...
Insbesondere die Positionierung der Iskander-Raketen nahe der polnischen Grenze sorgen bei vielen Beobachtern für ein mulmiges Bauchgefühl.(Bild: OSINT, Krone KREATIV)

Russland und Belarus üben seit Freitag bei ihrem gemeinsamen Großmanöver „Sapad 2025“ („Westen 2025“) an der Grenze zu NATO-Territorium für den Ernstfall. Dabei soll Moskau nun nach eigenen Angaben erfolgreich eine Hyperschallrakete getestet haben.

0 Kommentare

Das Manöver mit dem für uns alle beängstigenden Namen kommt in einer Zeit außergewöhnlich hoher Spannungen zwischen Russland und der westlichen Welt. Am Mittwoch hatte Polen mit Unterstützung seiner NATO-Verbündeten mutmaßlich russische Drohnen über seinem Luftraum abgeschossen. In der vergangenen Nacht ist eine russische Drohne in den rumänischen Luftraum eingedrungen und war kurz vor dem Abschuss.

Während der Kreml beschwichtigt, dass die Bezeichnung der Übung nichts mit den westlichen Staaten zu tun habe, will man den Bekundungen keinen Glauben mehr schenken. Nur wenige Kilometer von der polnischen Grenze entfernt wurde eine „Iskander“-Rakete stationiert. Unter dem Deckmantel der Verteidigung Kaliningrads würden Russland und Weißrussland einen Angriff auf Polen und Litauen üben, zeigt sich etwa der X-Kanal „Nexta“ beunruhigt.

Am Sonntag sei bei dem vom polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk als „sehr aggressiv“ kritisierten „Sapad“-Manöver eine Rakete vom Typ Zirkon auf ein Ziel in der Barentssee abgefeuert worden, wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte. Den in Echtzeit erhaltenen objektiven Überwachungsdaten zufolge sei das Ziel durch einen direkten Treffer zerstört worden. Die Barentssee liegt nördlich von Norwegen und dem europäischen Teil Russlands.

Großmanöver dauert mehrere Tage
Ziel des bis zum 16. September geplanten Manövers sei es, die Fähigkeiten von Kommandanten und Stäben sowie die Zusammenarbeit und die Ausbildung von Truppen zu verbessern, hieß es aus Moskau. In einer ersten Phase sollen die Truppen die Abwehr eines Angriffs auf Russland und dessen Verbündeten Belarus simulieren.

Lesen Sie auch:
Polen hat für die Zeit des Manövers seine Grenze zu Belarus geschlossen. Auch der grenznahe ...
Kritischer Zeitpunkt
Militärmanöver an NATO-Ostflanke hat begonnen
12.09.2025
Wegen Angriffsgefahr
Polen in Alarmbereitschaft: Kampfjets heben ab
13.09.2025

Die zweite Phase konzentriere sich auf die „Wiederherstellung der territorialen Integrität des Unionsstaates und die Zerschlagung des Feindes“, hieß es weiter. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hatte am Donnerstag erklärt, die Übungen, auch die in der Nähe der polnischen Grenze, richteten sich nicht gegen ein anderes Land.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
RusslandMoskauKreml
NATO
Drohne
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Außenpolitik
Keine „Jetset-Beate“
Darum hob Meinl-Reisinger in der Business-Class ab
Iskander & Hyperschall
Putins Säbelrasseln im Schatten der NATO-Grenze
„Krone“-Kommentar
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
Neue Eskalation
F-16 Kampfjets jagten Russen-Drohne an der Donau
Krone Plus Logo
Christof Bitschi
FPÖ-Superstar surft auf blauer Erfolgswelle
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine