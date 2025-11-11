Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Deutlicher Sprung

Trotz Boykottaufruf: Hohe Wahlbeteiligung im Irak

Außenpolitik
11.11.2025 23:04
Die Iraker trotzen derzeit der kolportierten Politikverdrossenheit im Land.
Die Iraker trotzen derzeit der kolportierten Politikverdrossenheit im Land.(Bild: AFP/SHWAN NAWZAD)

Entgegen aller Erwartungen haben im Irak überraschend viele Menschen an der Parlamentswahl teilgenommen. Laut der nationalen Wahlbehörde gaben mehr als 55 Prozent der rund 21 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme ab – ein deutlicher Sprung im Vergleich zur letzten Wahl 2021, als die Beteiligung auf ein Rekordtief von 41 Prozent gesunken war.

0 Kommentare

Beobachter hatten zuvor mit einer noch niedrigeren Quote gerechnet – vor allem wegen der weit verbreiteten Politikverdrossenheit und des Boykottaufrufs des einflussreichen schiitischen Geistlichen Moqtada al-Sadr. Dass dennoch mehr als zwölf Millionen Menschen zur Wahl gingen, gilt als Zeichen dafür, dass ein Teil der Bevölkerung das Vertrauen in politische Prozesse nicht völlig aufgegeben hat – auch wenn viele weiterhin skeptisch bleiben.

Verhandlungen könnten schwierig werden
Premierminister Mohammed Shia al-Sudani, der sich um eine zweite Amtszeit bewirbt, dürfte mit seinem Block zwar die meisten Sitze erringen, eine absolute Mehrheit jedoch verfehlen. Die Verhandlungen über die künftige Regierungsbildung zwischen schiitischen, sunnitischen und kurdischen Parteien könnten sich daher über Wochen oder gar Monate hinziehen.

Land vor großen Herausforderungen
Das Land steht derweil vor großen Herausforderungen: Korruption, Arbeitslosigkeit und mangelhafte öffentliche Dienstleistungen prägen das tägliche Leben vieler Iraker. Auch der Druck auf die neue Regierung wächst, sichtbare Verbesserungen zu liefern und einen Rückfall in die Unruhen der Jahre 2019 und 2020 zu verhindern.

Die offiziellen Ergebnisse werden in den kommenden Tagen erwartet.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Supertaifun Fung-wong erschütterte eine Brücke massiv, als er am Sonntag auf die Philippinen ...
Wie aus Papier
Sturm bringt Hängebrücke heftig zum Schwanken
Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
183.782 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Oberösterreich
Sophie (1) nach Reifenwechsel von Auto erdrückt
95.542 mal gelesen
Der Vater soll noch versucht haben, das Mädchen zu befreien.
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
82.462 mal gelesen
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
730 mal kommentiert
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Außenpolitik
Deutlicher Sprung
Trotz Boykottaufruf: Hohe Wahlbeteiligung im Irak
Angst vor Eskalation
US-Kriegsschiff sorgt für Nervosität in Venezuela
Darunter Minister
Sieben Anklagen wegen Korruption in der Ukraine
Neue Verfassung etc.
Macron will mit Abbas an Staat Palästina arbeiten
Kippt Gefolgschaft?
Trump-Ärger über Greene: „Ist vom Weg abgekommen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf