Trotz Boykottaufruf: Hohe Wahlbeteiligung im Irak

Beobachter hatten zuvor mit einer noch niedrigeren Quote gerechnet – vor allem wegen der weit verbreiteten Politikverdrossenheit und des Boykottaufrufs des einflussreichen schiitischen Geistlichen Moqtada al-Sadr. Dass dennoch mehr als zwölf Millionen Menschen zur Wahl gingen, gilt als Zeichen dafür, dass ein Teil der Bevölkerung das Vertrauen in politische Prozesse nicht völlig aufgegeben hat – auch wenn viele weiterhin skeptisch bleiben.