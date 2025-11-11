Einbruch in Musikgeschäft: Tausende Euro Schaden

Fette Beute machten Einbrecher in der Nacht auf Sonntag in einem Musikfachgeschäft in Hartberg. Die unbekannten Täter krallten sich zahlreiche Instrumente und Bargeld, der Schaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.
In der Nacht auf Sonntag, laut Polizei zwischen 23:37 und 00:08 Uhr, kam es in einem Musikfachgeschäft in Hartberg zu einem Einbruch. Die Täter schlugen die Glastür des Lieferanteneingangs ein und gelangten so ins Geschäft.
Sie stahlen zahlreiche Blechblasinstrumenten, Harmonikas und Akkordeons sowie die Registrierkasse. Das Diebesgut wurde in ein gegenüber dem Tatort abgestelltes Fahrzeug verladen und abtransportiert. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.
Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes werden von der Polizeiinspektion Hartberg unter Tel.: 059133-6230 entgegengenommen.
