0:6 – St. Pölten geht gegen Chelsea komplett unter

An Torfrau Schlüter lag es nicht

Vor der Pause lockerten die Gastgeberinnen quasi erstmals ihren Abwehrriegel und wurden prompt mit dem 0:2 von Catarina Macario bestraft (44.). Sekunden vor dem Halbzeitpfiff gab Carina Brunold im Konter einen zentral aufs Tor gehenden Schuss ab. Es war der erste und einzige des Teams von Laurent Fassotte im gesamten Spiel. Chelsea, das nun bei sieben Punkten hält, sollte am Spielende über 35 Versuche aufs Tor angeschrieben haben.