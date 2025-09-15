Kirk-Attentat: Verzweifelte Suche nach dem Motiv

Robinson habe den Ermittlern kein Geständnis abgelegt, erklärte Cox dem Sender ABC. „Er kooperiert nicht, aber alle Personen in seinem Umfeld kooperieren, und ich denke, das ist sehr wichtig“, so der republikanische Gouverneur. Eine Person, die mit den Ermittlern spreche, sei der Mitbewohner Robinsons, bei dem es sich um eine Transfrau handle. Auf die Frage, ob die Geschlechtsidentität des Mitbewohners für die Ermittlungen relevant sei, meinte Cox, genau das versuche man derzeit herauszufinden.