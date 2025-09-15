„Wir sind ungeschlagen und trotzdem unzufrieden“

2:2 gegen Amstetten, 1:1 bei den Young Violets und jetzt das 2:2 gegen Bregenz – es sind sechs fehlende Punkte, die der Admira am Ende Sorgen bereiten könnten. Trainer Thomas Silberberger bleibt ruhig: „Es ist noch nicht dramatisch, weil wir erst sechs Spieltage haben. Auch wenn der eine oder andere Punkteverlust schon wehtut. Wir sind ungeschlagen und trotzdem noch unzufrieden.“ Allerdings hebt der Tiroler bei diesem 2:2 die Moral hervor: „Wir waren über 30 Minuten in Unterzahl.“ Weil Gemicibasi nach der zweiten Gelben Karte „marschierte“ (62.).