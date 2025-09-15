Radstars im Schock: Gewalt statt Siegerehrung

Es waren Bilder, die man noch nie im Radsport gesehen hat. Tausende pro-palästinensischer Demonstranten blockierten am Sonntag in Madrid nicht nur die Straße. Im Zielgelände wurden Zäune umgerissen, Werbebanden landeten auf der Straße. Für die Radprofis gab es bei der ersten von fünf Durchfahrten kein Durchkommen.