Liefering feiert gegen Austria ersten Saisonsieg

Die Jungbullen entscheiden das Salzburger Derby mit 3:2 für sich. Die Austria führte bereits nach 13 Minuten mit 2:0. Doch danach kam Liefering besser ins Spiel und drehte die Partie. Rund 8100 Fans sorgten für eine gute Stimmung.
Der Salzburger Derbysieger in der 2. Liga heißt Liefering. Die Jungbullen feierten am Sonntagvormittag gegen Austria Salzburg einen 3:2-Sieg. Die Violetten starteten perfekt in die Partie, führten nach 13 Minuten durch Tore von Neuzugang Gebauer und Cosgun mit 2:0. Moser (herrlicher Freistoß), Verhounig und Camara drehten die Partie jedoch zugunsten der Hausherren.
Liefering startete mit Jannik Schuster und Tim Trummer. Spieler, die eigentlich schon fix bei den Bullen in der Bundesliga dabei sind. Das zeigte schon vor Anpfiff, dass die Jungbullen gegen den Rivalen keinesfalls verlieren wollten. Doch der Start ging in die Hose, die Hausherren fanden gar nicht ins Spiel.
Austria-Neuzugang Christian Gebauer verwertete in seinem ersten Spiel in Violett vor rund 8100 Zusehern nach einer Hereingabe von Luka-Nils Sandmayr zum 1:0 für die Gäste. Die Austria blieb aggressiver. Denizcan Cosgun kombinierte sich mit Daniel Bares herrlich durch. Der Ex-Bulle verwertete in der Folge zum frühen 2:0. Beim Jubel dachte er an seinen verletzten Kollegen Christoph Gruber (Kreuzbandriss) und hielt dessen Trikot in die Luft.
Danach wachten die Jungbullen auf, übernahmen etwas mehr Kontrolle. Und kamen durch ein herrliches Freistoßtor von Johannes Moser auf 1:2 heran. Der Mittelfeldspieler versenkte den Ball vom Strafraumeck perfekt ins Kreuzeck.
Aus der Kabine startete Liefering vor den Augen von Bullen-Geschäftsführer Rouven Schröder wie die Feuerwehr. In der 46. Minute flankte Oliver Lukic in den Strafraum, Kapitän Phillip Verhounig köpfte zum zwischenzeitlichen Ausgleich ein. Rund zwanzig Minuten vor Schluss vollendete Joker Aboubacar Camara einen Angriff der Jungbullen nach Pass von Lukic souverän zur 3:2-Führung – Spiel gedreht. Austria-Kapitän Luca Meisl hob das Abseits klar auf. In den Schlussminuten brachte die Beichler-Elf die Führung über die Zeit und holte damit den ersten Saisonsieg in der 2. Liga.
2. Liga: FC Liefering – Austria Salzburg 3:2 (1:2). Tore: Moser (22.), Verhounig (46.), Camara (71.); Gebauer (8.), Cosgun (13.). – FC Liefering (4-1-3-2): Zawieschitzy; Trummer, Zikovic, Schuster, Brandtner (74. Mendes); Striednig (46. Ivanschitz); Riquelme, Lukic (89. Hussauf), Moser; Verhounig, Adejenughure (65. Camara). – SV Austria Salzburg (3-4-3): Nesler-Täubl; Sandmayr, Aigner, Meisl; Bijelic (86. Schwaighofer), Kahrimanovic (79. Zia), Cosgun (79. Günes), Marusic (68. Sorda); Gebauer, Bares (67. Pellegrini), Lipczinski. – Red Bull Arena, 8100, Pfister.
