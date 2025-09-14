Liefering feiert gegen Austria ersten Saisonsieg

Aus der Kabine startete Liefering vor den Augen von Bullen-Geschäftsführer Rouven Schröder wie die Feuerwehr. In der 46. Minute flankte Oliver Lukic in den Strafraum, Kapitän Phillip Verhounig köpfte zum zwischenzeitlichen Ausgleich ein. Rund zwanzig Minuten vor Schluss vollendete Joker Aboubacar Camara einen Angriff der Jungbullen nach Pass von Lukic souverän zur 3:2-Führung – Spiel gedreht. Austria-Kapitän Luca Meisl hob das Abseits klar auf. In den Schlussminuten brachte die Beichler-Elf die Führung über die Zeit und holte damit den ersten Saisonsieg in der 2. Liga.