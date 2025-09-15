Eine weite Reise: Schwalben machen sich bereit

Wenn sich der Sommer zu Ende neigt und die Tage kälter und kürzer werden, ist es für einige Vogelarten in Kärnten Zeit aufzubrechen, um in den Süden zu fliegen. Auch die Nahrung wird für einige Vögel knapp. „Besonders für die Schwalben, denn sie jagen nämlich ausschließlich im Flug Insekten, die in der Luft herumfliegen“, erzählt Andreas Kleewein, Geschäftsführer der Landesgruppe Kärnten von BirdLife. Und da dieses Angebot im Winter nicht vorhanden ist, sammeln sie sich in großen Schwärmen, um nach Afrika aufzubrechen. Im Gegensatz zu den Kurzstreckenzieher, die in den Mittelmeerraum fliegen, sind die Schwalben Langstreckenzieher und legen eine weite Strecke über mehrere Tage hinweg zurück.