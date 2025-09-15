„Schwierig, wenn der Sport dafür missbraucht wird“

„Es ist schwierig, wenn der Sport für so etwas missbraucht wird“, hätte sich Alex Hofstetter ein Protest-freies Finale der Vuelta a Espana gewünscht. Ebenfalls Thema in „Krone oder Kasperl“: die erfolgreichen Auftritte der Wiener Bundesliga-Klubs, Österreichs Davis-Cup-Triumph, die DTM in Spielberg sowie Marc Marquez‘ nächster Sieg in der MotoGP. Gute Unterhaltung!