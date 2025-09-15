Messi & CR7 ade: Eine neue Generation übernimmt!

Die Superstars alter Tage haben verabschieden sich langsam aber sicher von der großen Fußball-Bühne, junge Kicker stürmen endgültig auf den Thron. Zum Start der Champions League nahm die „Krone“ jene Spieler unter die Lupe, die in den kommenden Jahren den Bewerb dominieren könnten. Neben den Ausnahmekönnern wie Kylian Mbappe und Lamine Yamal schicken sich Megatalente an, eine ganze Ära mitzuprägen...
Die alte Garde, die über lange Zeit die Fans zum Staunen brachte, hat langsam aber sicher ausgedient. Eine neue Generation an Kickern schickt sich an, den Thron von Messi, Ronaldo und Co. zu erobern. Der europäische Fußball erlebt eine „Götterdämmerung“. Zum Start der Champions League nahm die „Krone“ jene Ballkünstler unter die Lupe, die heuer den Sprung zur absoluten Weltklasse schaffen könnten. Und dem Bewerb für die nächsten Jahre ihren Stempel verpassen. Fernab von den Ausnahmespielern Mbappé und Yamal ...
