Auf Misolic wartet das Aufschlagmonster

Für den Daviscup war er nicht rechtzeitig fit geworden, diese Woche will Filip Misolic beim Turnier in Chengdu endlich auf den Tennisplatz zurückkehren. Dabei bescherte ihm die Auslosung zum Auftakt das Aufschlagmonster Giovanni Mpetshi Perricard.
Schon vier Wochen ist es her, dass Misolic eine Partie bestritt, seither hatte Österreichs aktuell bester Tennisspieler mit Erkrankungen zu kämpfen. Den Daviscup verfolgte der Weltranglisten-94. von daheim, gratulierte seinen Teamkollegen sofort nach dem sensationellen Sieg über Ungarn, ehe er nach Asien abhob.
Wo Misolic zunächst Glück hatte. Denn diesmal rutschte er, anders als beim US-Open-Drama, das er aber schon abgehakt hat, dank der Absage von Jacob Fearnley (Gb) in das Hauptfeld, ersparte sich so die Qualifikation. Die Auslosung bescherte ihm allerdings einen höchst unangenehmen Gegner. Denn der Steirer trifft zum Start auf den Weltranglisten-36. Giovanni Mpetshi Perricard, in Chengdu als Nummer sechs des Turniers gesetzt.
Bester Aufschläger der Tour
Der 2,03-Meter-Mann gilt als aktuell vielleicht härtester Aufschläger auf der Tour. Im Schnitt serviert der Franzose in diesem Jahr 15 Asse pro Match, liegt in dieser Statistik auf Platz zwei hinter Reilly Opelka (US). Und nur der Weltranglistenerste Jannik Sinner (92 %) gewinnt einen höheren Anteil seiner Servicegames als Mpetshi Perricard (89,6 %), der freilich mehr von seinem Aufschlag lebt als der Südtiroler. Im ATP-eigenen Service-Rating wird der 22-Jährige auch als Nummer eins geführt.
Für Misolic wird es also darauf ankommen, den Ball erst einmal ins Spiel zu bringen. Sollte es in die Rallyes gehen und der Österreicher seinen Gegner bewegen können, hätte er Chancen auf einen Coup.
