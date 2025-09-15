Auf Misolic wartet das Aufschlagmonster

Bester Aufschläger der Tour

Der 2,03-Meter-Mann gilt als aktuell vielleicht härtester Aufschläger auf der Tour. Im Schnitt serviert der Franzose in diesem Jahr 15 Asse pro Match, liegt in dieser Statistik auf Platz zwei hinter Reilly Opelka (US). Und nur der Weltranglistenerste Jannik Sinner (92 %) gewinnt einen höheren Anteil seiner Servicegames als Mpetshi Perricard (89,6 %), der freilich mehr von seinem Aufschlag lebt als der Südtiroler. Im ATP-eigenen Service-Rating wird der 22-Jährige auch als Nummer eins geführt.