Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Turnier in Chengdu

Auf Misolic wartet das Aufschlagmonster

Tennis
15.09.2025 11:14
Filip Misolic
Filip Misolic(Bild: Urbantschitsch Mario)

Für den Daviscup war er nicht rechtzeitig fit geworden, diese Woche will Filip Misolic beim Turnier in Chengdu endlich auf den Tennisplatz zurückkehren. Dabei bescherte ihm die Auslosung zum Auftakt das Aufschlagmonster Giovanni Mpetshi Perricard.

 

0 Kommentare

Schon vier Wochen ist es her, dass Misolic eine Partie bestritt, seither hatte Österreichs aktuell bester Tennisspieler mit Erkrankungen zu kämpfen. Den Daviscup verfolgte der Weltranglisten-94. von daheim, gratulierte seinen Teamkollegen sofort nach dem sensationellen Sieg über Ungarn, ehe er nach Asien abhob. 

Lesen Sie auch:
Filip Misolic
Keine Absage mehr
Verpokert! Filip Misolic muss bei US Open zusehen
19.08.2025

Wo Misolic zunächst Glück hatte. Denn diesmal rutschte er, anders als beim US-Open-Drama, das er aber schon abgehakt hat, dank der Absage von Jacob Fearnley (Gb) in das Hauptfeld, ersparte sich so die Qualifikation. Die Auslosung bescherte ihm allerdings einen höchst unangenehmen Gegner. Denn der Steirer trifft zum Start auf den Weltranglisten-36. Giovanni Mpetshi Perricard, in Chengdu als Nummer sechs des Turniers gesetzt. 

Giovanni Mpetshi Perricard.
Giovanni Mpetshi Perricard.(Bild: AFP/MATTHEW STOCKMAN)

Bester Aufschläger der Tour
Der 2,03-Meter-Mann gilt als aktuell vielleicht härtester Aufschläger auf der Tour. Im Schnitt serviert der Franzose in diesem Jahr 15 Asse pro Match, liegt in dieser Statistik auf Platz zwei hinter Reilly Opelka (US). Und nur der Weltranglistenerste Jannik Sinner (92 %) gewinnt einen höheren Anteil seiner Servicegames als Mpetshi Perricard (89,6 %), der freilich mehr von seinem Aufschlag lebt als der Südtiroler. Im ATP-eigenen Service-Rating wird der 22-Jährige auch als Nummer eins geführt.

Für Misolic wird es also darauf ankommen, den Ball erst einmal ins Spiel zu bringen. Sollte es in die Rallyes gehen und der Österreicher seinen Gegner bewegen können, hätte er Chancen auf einen Coup.

Porträt von Gernot Bachler
Gernot Bachler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
158.293 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
125.590 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
120.878 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3622 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2227 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2093 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf