Salzburgs erste Niederlage – hier im Video

Fußball
15.09.2025 12:00
Mit 1:3 musste sich Red Bull Salzburg am Samstag dem Wolfsberger AC geschlagen geben – für die Mozartstädter war es die erste Niederlage der Bundesliga-Saison. Hier sehen Sie die Highlights der Partie im Video – in Kooperation mit Sky Sport Austria.

