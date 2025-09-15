Rätselhaftes Prag: In den Fußstapfen von Dan Brown

Geheimnisvolle Symbole und mysteriöse Legenden sind zentrale Bestandteile von Prags DNA. Die perfekte Stadt für einen Symbolforscher mit dem Hang ständig in spektakuläre Abenteuer zu stolpern, oder? Eben. Das dachte sich auch US-Bestsellerautor Dan Brown („Sakrileg“) und schickte seinen Helden Robert Langdon in seinem neuen Roman „The Secret of Secrets“ in die tschechische Hauptstadt. „Es ist ein Labyrinth rätselhafter Orte, eine Stadt der Geheimnisse, sowohl alter als auch moderner“, schwärmt der 61-Jährige.