„Krone“-Spurensuche

Rätselhaftes Prag: In den Fußstapfen von Dan Brown

Freizeit
15.09.2025 08:00
US-Bestsellerautor Dan Brown meldet sich nach langer Pause zurück.
US-Bestsellerautor Dan Brown meldet sich nach langer Pause zurück.(Bild: Dan Brown X/Twitter)

Acht Jahre mussten die Fans warten: Jetzt schickt US-Erfolgsautor Dan Brown („Sakrileg“) seinen Helden, den Symbolforscher Robert Langdon, wieder auf ein neues Abenteuer. In „The Secret of Secrets“ geht’s nach Prag. Krone+ hat sich dort auf Spurensuche begeben.

Geheimnisvolle Symbole und mysteriöse Legenden sind zentrale Bestandteile von Prags DNA. Die perfekte Stadt für einen Symbolforscher mit dem Hang ständig in spektakuläre Abenteuer zu stolpern, oder? Eben. Das dachte sich auch US-Bestsellerautor Dan Brown („Sakrileg“) und schickte seinen Helden Robert Langdon in seinem neuen Roman „The Secret of Secrets“ in die tschechische Hauptstadt. „Es ist ein Labyrinth rätselhafter Orte, eine Stadt der Geheimnisse, sowohl alter als auch moderner“, schwärmt der 61-Jährige. 

Lukas Luger
Lukas Luger
