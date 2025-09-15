Vorteilswelt
Marktwert-Schere in CL

Für Superstar Yamal bekommt man 415 Superzwerge!

Fußball International
15.09.2025 06:30
Lamine Yamal hat einen Marktwert von 200 Millionen Euro.
Lamine Yamal hat einen Marktwert von 200 Millionen Euro.(Bild: AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU)

Am Dienstag startet die 71. Ausgabe der Königsklasse, die 34. Auflage seit der Umbenennung in Champions League. Die Marktwertschere ist extrem – so würde man 415 (!) Spieler eines absoluten Außenseiters für nur einen Lamine Yamal bekommen. Zusätzlich fällt beim selben Zwerg dank fast 7000 (!) Kilometer Anreise ein Rekord...  

Die wörtliche Übersetzung von Almaty bedeutet Vater des Apfels. Und wenn man Kairat Almaty mit den Giganten der Königsklasse gegenüberstellt, heißt das, Äpfel mit Birnen zu vergleichen! Zwei Millionen Einwohner hat die größte Stadt Kasachstans, die unweit zur Grenze zur Kirgisien liegt. 12,5 Millionen Euro beträgt der Gesamt-Marktwert des Champions-League-Neulings – was das Team zur Billig-Truppe der Saison 2025/26 macht. Real Madrid, ein Gegner in der Ligaphase, hat mit 1,4 Milliarden einen knapp 111x höheren Marktwert!

Porträt von Florian Gröger
Florian Gröger
