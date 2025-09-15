Für Superstar Yamal bekommt man 415 Superzwerge!

Die wörtliche Übersetzung von Almaty bedeutet Vater des Apfels. Und wenn man Kairat Almaty mit den Giganten der Königsklasse gegenüberstellt, heißt das, Äpfel mit Birnen zu vergleichen! Zwei Millionen Einwohner hat die größte Stadt Kasachstans, die unweit zur Grenze zur Kirgisien liegt. 12,5 Millionen Euro beträgt der Gesamt-Marktwert des Champions-League-Neulings – was das Team zur Billig-Truppe der Saison 2025/26 macht. Real Madrid, ein Gegner in der Ligaphase, hat mit 1,4 Milliarden einen knapp 111x höheren Marktwert!