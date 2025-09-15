Für Superstar Yamal bekommt man 415 Superzwerge!

Am Dienstag startet die 71. Ausgabe der Königsklasse, die 34. Auflage seit der Umbenennung in Champions League. Die Marktwertschere ist extrem – so würde man 415 (!) Spieler eines absoluten Außenseiters für nur einen Lamine Yamal bekommen. Zusätzlich fällt beim selben Zwerg dank fast 7000 (!) Kilometer Anreise ein Rekord...
Die wörtliche Übersetzung von Almaty bedeutet Vater des Apfels. Und wenn man Kairat Almaty mit den Giganten der Königsklasse gegenüberstellt, heißt das, Äpfel mit Birnen zu vergleichen! Zwei Millionen Einwohner hat die größte Stadt Kasachstans, die unweit zur Grenze zur Kirgisien liegt. 12,5 Millionen Euro beträgt der Gesamt-Marktwert des Champions-League-Neulings – was das Team zur Billig-Truppe der Saison 2025/26 macht. Real Madrid, ein Gegner in der Ligaphase, hat mit 1,4 Milliarden einen knapp 111x höheren Marktwert!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.