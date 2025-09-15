Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gerüchteküche brodelt

Bayern-Abschied? Real und Co. lauern schon

Fußball International
15.09.2025 10:19
Dayot Upamecao (2. von links.) ist im Visier zahlreicher Top-Klubs.
Dayot Upamecao (2. von links.) ist im Visier zahlreicher Top-Klubs.(Bild: AFP/APA/Karl-Josef Hildenbrand)

Sollte sich Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano für einen Abschied aus München entscheiden, könnte er sich seinen neuen Arbeitgeber wohl aussuchen. Die Top-Klubs wie Real Madrid lauern schon.

0 Kommentare

Der Vertrag des französischen Innenverteidigers läuft im Sommer 2026 aus und die internationale Konkurrenz wittert bereits ihre Chance.

Laut einem Bericht von „fichajes.net“ sollen gleich drei Top-Klubs an Upamecano interessiert sein: Real Madrid, Paris Saint-Germain und Manchester United. Brisant: Real sucht offenbar Ersatz für David Alaba, dessen Zukunft ungewiss ist. „Der Vorstand sucht einen jungen, aber erfahrenen Innenverteidiger, und Upamecano passt perfekt in diese Kategorie“, kommentiert eine nicht näher genannte Quelle im Bericht die Spekulationen um einen Wechsel nach Madrid.

Dayot Upamecano
Dayot Upamecano(Bild: AFP/PAUL ELLIS)

Auch PSG soll mit Blick auf die französischen Topspieler die Fühler ausgestreckt haben. Und Manchester United will mit hochkarätigen Transfers endlich wieder den Anschluss an die europäische Spitze schaffen.

„Wichtiger Faktor“
Sportdirektor Christoph Freund betonte zuletzt bei Sky, dass der 26-Jährige für die Bayern ein „wichtiger Faktor“ sei, betonte aber zugleich, dass es aktuell keine Deadline für Vertragsgespräche gebe. Ein ablösefreier Abgang wie einst bei Alaba soll an der Säbener Straße aber unbedingt verhindert werden.

Noch ist Upamecano vertraglich bis 2026 gebunden. Doch die Spekulationen zeigen: Der Franzose gehört längst zu den begehrtesten Abwehrspielern Europas und die Bayern müssen handeln, um ihn zu halten.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
158.293 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
125.590 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
120.878 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3622 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2227 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2093 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Mehr Fußball International
Gerüchteküche brodelt
Bayern-Abschied? Real und Co. lauern schon
Aussage gibt Hoffnung
„Weltklasse Trainer“: Top-Klub träumt von Klopp
Krone Plus Logo
Marktwert-Schere in CL
Für Superstar Yamal bekommt man 415 Superzwerge!
La Liga
Meister Barcelona führt Valencia vor
Deutsche Bundesliga
Werder Bremen überrollt desolate Gladbacher
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf