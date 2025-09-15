Bayern-Abschied? Real und Co. lauern schon

Sollte sich Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano für einen Abschied aus München entscheiden, könnte er sich seinen neuen Arbeitgeber wohl aussuchen. Die Top-Klubs wie Real Madrid lauern schon.
Der Vertrag des französischen Innenverteidigers läuft im Sommer 2026 aus und die internationale Konkurrenz wittert bereits ihre Chance.
Laut einem Bericht von „fichajes.net“ sollen gleich drei Top-Klubs an Upamecano interessiert sein: Real Madrid, Paris Saint-Germain und Manchester United. Brisant: Real sucht offenbar Ersatz für David Alaba, dessen Zukunft ungewiss ist. „Der Vorstand sucht einen jungen, aber erfahrenen Innenverteidiger, und Upamecano passt perfekt in diese Kategorie“, kommentiert eine nicht näher genannte Quelle im Bericht die Spekulationen um einen Wechsel nach Madrid.
Auch PSG soll mit Blick auf die französischen Topspieler die Fühler ausgestreckt haben. Und Manchester United will mit hochkarätigen Transfers endlich wieder den Anschluss an die europäische Spitze schaffen.
„Wichtiger Faktor“
Sportdirektor Christoph Freund betonte zuletzt bei Sky, dass der 26-Jährige für die Bayern ein „wichtiger Faktor“ sei, betonte aber zugleich, dass es aktuell keine Deadline für Vertragsgespräche gebe. Ein ablösefreier Abgang wie einst bei Alaba soll an der Säbener Straße aber unbedingt verhindert werden.
Noch ist Upamecano vertraglich bis 2026 gebunden. Doch die Spekulationen zeigen: Der Franzose gehört längst zu den begehrtesten Abwehrspielern Europas und die Bayern müssen handeln, um ihn zu halten.
