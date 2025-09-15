Bayern-Abschied? Real und Co. lauern schon

Laut einem Bericht von „fichajes.net“ sollen gleich drei Top-Klubs an Upamecano interessiert sein: Real Madrid, Paris Saint-Germain und Manchester United. Brisant: Real sucht offenbar Ersatz für David Alaba, dessen Zukunft ungewiss ist. „Der Vorstand sucht einen jungen, aber erfahrenen Innenverteidiger, und Upamecano passt perfekt in diese Kategorie“, kommentiert eine nicht näher genannte Quelle im Bericht die Spekulationen um einen Wechsel nach Madrid.