„Wenn du 30-mal Remis spielst, steigst du auch ab“

Gegner auf Augenhöhe – die man schlagen „muss“

Zumal die Bregenzer nach sechs Runden immer noch am Tabellenende liegen. „Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass in dieser Liga jeder jeden schlagen kann“, sagt Umjenovic. „Jetzt kommen mit Stripfing, Austria Salzburg und Sturm II Gegner, die tabellarisch auf Augenhöhe sind. Da dürfen solche Fehler nicht mehr passieren. Da musst du noch abgebrühter spielen.“ Das Ziel für die drei Partien bis zur nächsten Länderspielpause: „Sieben Punkte! Das sind die Spiele, die wir gewinnen müssen. Unten raus kommen wir nur mit Siegen. Da hilft es uns gar nichts, wenn wir ungeschlagen bleiben. Wenn du in der Saison 30-mal Remis spielst, bist du zwar ungeschlagen, wirst aber wahrscheinlich trotzdem absteigen.“