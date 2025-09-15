„Kickt die Austria noch in der Bundesliga?“

Er zählt wohl zu den schillerndsten und zugleich skurrilsten Figuren, die je durch die heimische Fußballwelt geisterten. Frank Stronach, inzwischen 93 Jahre alt, hat sich aus dem Sport völlig zurückgezogen. Bei einem Treffen mit zwei österreichischen Legenden in Kanada erkundigte er sich nun aber doch nach dem Schicksal jenes Klubs, in den er einst Millionen steckte.