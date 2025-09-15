„Kickt die Austria noch in der Bundesliga?“

Er zählt wohl zu den schillerndsten und zugleich skurrilsten Figuren, die je durch die heimische Fußballwelt geisterten. Frank Stronach, inzwischen 93 Jahre alt, hat sich aus dem Sport völlig zurückgezogen. Bei einem Treffen mit zwei österreichischen Legenden in Kanada erkundigte er sich nun aber doch nach dem Schicksal jenes Klubs, in den er einst Millionen steckte.
„Kein Stress. Genießt Kanada, Männer! Mein Driver holt euch am Airport ab.“ Stil kann man sich nicht kaufen. Milliardär Frank Stronach weiß, wie man seine Gäste verwöhnt. „Wir haben früher öfters Tennis gespielt“, erzählt Hans Kary, der sich als erster Österreicher Anfang der 70er Jahre einen Namen in der großen Tenniswelt machte, „darum wollte ich Frank einmal in Kanada besuchen.“
Kommentare
