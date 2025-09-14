Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stimmen zum Derby

„Es war von den Fans her bundesligareif“

Salzburg
14.09.2025 15:09
Die rund 8100 Fans sorgten für eine gute Stimmung.
Die rund 8100 Fans sorgten für eine gute Stimmung.(Bild: GEPA)

Liefering drehte das Zweitliga-Derby gegen Austria Salzburg und siegte 3:2. Die Akteure auf dem Feld waren nach dem Spiel vor allem von der lautstarken Unterstützung auf den Rängen angetan.

0 Kommentare

Ein fulminanter Start im Zweitligaderby zwischen Liefering und Austria Salzburg ließ die violetten Fans nach 13 Minuten in Ekstase verfallen. Neuzugang Christian Gebauer und Denizcan Cosgun brachten die Gäste in Führung, die Jungbullen waren zu diesem Zeitpunkt noch abgemeldet. „Die ersten 20 Minuten waren unterirdisch“ brachte es Liefering-Trainer Daniel Beichler auf den Punkt.

Danach wachten die Jungbullen aber auf, der Austria schien früh die Kraft auszugehen. „Man hat gemerkt, dass wir immer einen Schritt zu spät waren“, gab Austrias Luka-Nils Sandmayr zu. Johannes Moser verkürzte per herrlichem Freistoß auf 1:2. „Es ist ein super Gefühl, dass es so hingehaut hat“, jubelte der Kärntner. Zu Beginn der zweiten Hälfte wurde die Austria gleich kalt erwischt. Phillip Verhounig köpfte nach Lukic-Flanke zum 2:2 ein. „Ein dummes Tor“, seufzte Austria-Coach Christian Schaider. „Dann haben wir zu schülerhaft verteidigt und kriegen das 3:2.“ Joker Aboubacar Camara netzte ein.

Lesen Sie auch:
Liefering jubelt über den ersten Saisonsieg.
Von 0:2 auf 3:2
Liefering feiert gegen Austria ersten Saisonsieg
14.09.2025

„Der Sieg ist super wichtig für die Köpfe der Jungs“, sagte Beichler. Während die Lieferinger ausgelassen feierten, war die Stimmung bei der Austria ernüchternd. „Mir tut es für die Fans leid. Wir sind enttäuscht“, sagte Schaider und lobte die Unterstützung von den Rängen: „Die Stimmung war überragend!“

8120 Zuseher waren im Stadion, die Spieler waren beeindruckt. „Es war ein sehr cooles Spiel. Ich würde sagen von den Fans her bundesligareif“, meinte Liefering-Goalie Christian Zawieschitzky. „Wenn du rauskommst und du siehst die violette Wand, ist schon ein geiles Gefühl“, war Austria-Verteidiger Sebastian Aigner beeindruckt.

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Daniel Beichler
Salzburg
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
188.842 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
142.706 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
123.583 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3574 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
2331 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2006 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf