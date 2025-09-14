„Es war von den Fans her bundesligareif“

Danach wachten die Jungbullen aber auf, der Austria schien früh die Kraft auszugehen. „Man hat gemerkt, dass wir immer einen Schritt zu spät waren“, gab Austrias Luka-Nils Sandmayr zu. Johannes Moser verkürzte per herrlichem Freistoß auf 1:2. „Es ist ein super Gefühl, dass es so hingehaut hat“, jubelte der Kärntner. Zu Beginn der zweiten Hälfte wurde die Austria gleich kalt erwischt. Phillip Verhounig köpfte nach Lukic-Flanke zum 2:2 ein. „Ein dummes Tor“, seufzte Austria-Coach Christian Schaider. „Dann haben wir zu schülerhaft verteidigt und kriegen das 3:2.“ Joker Aboubacar Camara netzte ein.