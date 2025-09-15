FIS und ÖSV einigen sich auf Medienrechte

Scherer: „Lösung wird Bedeutung Österreichs gerecht“

„Wir freuen uns über diese Vereinbarung und die zukünftige Zusammenarbeit. In intensiven und konstruktiven Gesprächen auf Augenhöhe konnten wir eine maßgeschneiderte Lösung erzielen, die der besonderen Bedeutung Österreichs im internationalen Skisport gerecht wird“, erklärte ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer in einer Aussendung. Besonders wichtig sei es dem ÖSV gewesen, dass seine „Leuchtturm-Events“ wie der Weltcup-Auftakt in Sölden, die Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel, die Nachtrennen in Schladming und Flachau, die österreichischen Stationen der traditionsreichen Vierschanzentournee oder das Nordic Combined Triple auch künftig international präsentiert werden und damit ein noch größeres weltweites Publikum begeistern.