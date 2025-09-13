Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drohnen über Polen

Verärgerter Trump will Russland hart bestrafen

Außenpolitik
13.09.2025 16:05
Putin fürchtet sich bekanntlich vor Trump, da er ihn für unberechenbar hält.
Putin fürchtet sich bekanntlich vor Trump, da er ihn für unberechenbar hält.(Bild: AFP/MANDEL NGAN)

Nach der Verletzung des polnischen Luftraums durch russische Drohnen hatte sich US-Präsident Donald Trump zunächst zurückhaltend gezeigt. Nun erklärte er in einem Brief an alle NATO-Staaten, er sei bereit für harte Sanktion gegen Moskau. Dafür gebe es eine Bedingung: Die der Allianz angehörenden Länder dürften kein russisches Öl mehr kaufen.

0 Kommentare

Trotz bekannter Rückschläge gibt sich der US-Präsident weiterhin Mühe, den aus seiner Sicht „lächerlichen“ russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu beenden. Er wolle das Blutvergießen endlich stoppen und damit Tausende ukrainische und russische Leben retten, schrieb Trump in seinem Online-Dienst „Truth Social“.

Die jüngste russische Eskalation in Polen, über die sich der Republikaner anfangs „nur“ nicht „glücklich“ gezeigt hat, dürfte ihn mittlerweile aber doch auf die Palme treiben. Dabei bekommen auch die NATO-Staaten ihr Fett weg: „Ich bin bereit, massive Sanktionen gegen Russland zu verhängen, sobald alle NATO-Staaten sich darauf geeinigt und begonnen haben, dasselbe zu tun, und sobald alle NATO-Staaten aufhören, Öl aus Russland zu kaufen.“

Das Engagement der NATO für den Sieg liegt Trump zufolge unter 100 Prozent – „der Kauf russischen Öls durch einige war schockierend“, rügte der Amerikaner. Dies schwäche ihre Verhandlungsposition und ihr Verhandlungsmacht über Russland erheblich. „Wie dem auch sei, ich bin bereit, wenn Sie es sind. Sagen sie mir einfach wann“, zeigte sich Trump offen.

Zitat Icon

Diese Aktionen, nun auch noch durch die Verletzung des Luftraums eines US-Verbündeten – ob absichtlich oder nicht – zeigen eine enorme Missachtung der ernsthaften Bemühungen der USA, diesen Konflikt zu beenden.

US-Botschafterin Dorothy Shea

Bild: AFP/Michael M. Santiago/Getty Images via AFP

USA stehen fest an der Seite der NATO
Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen machte klar, dass Amerika fest an der Seite seiner NATO-Verbündeten steht. „Seien Sie versichert, dass wir jeden Zentimeter des NATO-Territoriums verteidigen werden“, erklärte Dorothy Shea am Freitagabend (Ortszeit) in New York bei einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats zu dem Thema.

Dieser „Vorfall“ sei nicht hilfreich für die jüngsten Bemühungen der USA, ein Ende des Krieges zu vermitteln. Shea bemängelte, dass Russland seit dem Gipfeltreffen zwischen Trump und Kremlchef Wladimir Putin Mitte August in Alaska seine Bombenangriffe auf die Ukraine intensiviert habe. „Diese Aktionen, nun auch noch durch die Verletzung des Luftraums eines US-Verbündeten – ob absichtlich oder nicht – zeigen eine enorme Missachtung der ernsthaften Bemühungen der USA, diesen Konflikt zu beenden.“ Sie mahnte Moskau zu einem Kurswechsel: Russland sei dringend aufgefordert, durch direkte Verhandlungen mit der Ukraine ein sofortiges Ende der Feindseligkeiten anzustreben. „Russland muss seine Ernsthaftigkeit unter Beweis stellen, indem es unverzüglich konkrete Schritte in Richtung Frieden unternimmt.“

Lesen Sie auch:
US-Präsident Donald Trump
„Könnte Fehler sein“
Drohnen über Polen: Trump nimmt Moskau in Schutz
12.09.2025
Krone Plus Logo
Nach Polen-Vorfall
Österreichs Antwort auf die neue Drohnengefahr
13.09.2025

Zum Hintergrund
Bei einem russischen Luftangriff auf die Ukraine in der Nacht auf Mittwoch war auch eine große Zahl an Drohnen in den Luftraum Polens und damit der NATO geflogen. Die polnische Luftwaffe und andere NATO-Verbündete schossen erstmals einige russische Drohnen ab.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
170.916 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
119.958 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
118.286 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
3017 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
2277 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Innenpolitik
„Wenn sie das noch einmal probieren, dann …“
1594 mal kommentiert
Seniorenbund-Obfrau Ingrid Korosec (li.) und Birgit Gerstorfer (Vorsitzende des ...
Mehr Außenpolitik
Drohnen über Polen
Verärgerter Trump will Russland hart bestrafen
Krone Plus Logo
„Krone“-Analyse
Hilfsgüter als Kriegswaffe: Wer hungert Gaza aus?
„Putins Bluthund“
Kadyrow ist schwerkrank auf Urinbeutel angewiesen
Wirbel um Pensionen
Kritik in roten Reihen: Babler „zur Räson bringen“
Forum
Sollte Israel beim Song Contest teilnehmen dürfen?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf