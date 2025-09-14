Die Jungen haben keinen Gusto auf die vegane Lehre

In der Theorie gut, aber . . .

Dass es in der Praxis aber offenbar gar nicht so einfach ist, tatsächlich einen Lehrling ausbilden zu dürfen, zeigt sich am Fall des Vitalrestaurants Ottensheim – jenem Restaurant, das als einziges in Oberösterreich die Erlaubnis dafür hat. „Wir hatten eine Interessentin, die die vegane Kochlehre und Restaurantfachfrau bei uns machen wollte. Das wurde uns in dieser Form aber von der Wirtschaftskammer verwehrt. Wir hätten es wirklich gerne gemacht“, ärgert sich Chef und Koch Josef Egger, der seit mittlerweile zweieinhalb Jahren das „erste vegane und Bio-Restaurant in ganz Oberösterreich“ führt.