Kein Bewerber

Die Jungen haben keinen Gusto auf die vegane Lehre

Oberösterreich
14.09.2025 13:00
Josef und Marianne Egger vom Vitalrestaurant Ottensheim bieten als einzige in OÖ die vegane ...
Josef und Marianne Egger vom Vitalrestaurant Ottensheim bieten als einzige in OÖ die vegane Kochlehre an.(Bild: Vitalrestaurant Ottensheim)

„Neue vegetarische Kochlehre läuft auf Sparflamme“, war zu Beginn des Projekts Anfang Juli bereits in der „Krone“ zu lesen. Die Hoffnung war damals, dass sich bis zum Herbst vielleicht doch noch der eine oder andere Ausbildungsbetrieb beziehungsweise Lehrling finden könnte. Doch die Kochtöpfe bleiben weiter leer _ Kein einziger Jugendlicher absolviert ab Herbst die Ausbildung zum fleischlosen Koch.

 „Es hat sich ein einziger Ausbildungsbetrieb in Oberösterreich den Feststellungsbescheid gesichert. In ganz Österreich gibt es sechs Lehrlinge – fünf sind in Wien und einer in Kärnten. Stand heute kann das Projekt als gescheitert betrachtet werden. Das wundert mich aber nicht. Es ist das eingetreten, was wir von Haus aus gesagt haben“, erklärt OÖ-Wirtesprecher Gerold Royda.

Das Vitalrestaurant Ottensheim
Das Vitalrestaurant Ottensheim(Bild: Vitalrestaurant Ottensheim)

In der Theorie gut, aber . . .
Dass es in der Praxis aber offenbar gar nicht so einfach ist, tatsächlich einen Lehrling ausbilden zu dürfen, zeigt sich am Fall des Vitalrestaurants Ottensheim – jenem Restaurant, das als einziges in Oberösterreich die Erlaubnis dafür hat. „Wir hatten eine Interessentin, die die vegane Kochlehre und Restaurantfachfrau bei uns machen wollte. Das wurde uns in dieser Form aber von der Wirtschaftskammer verwehrt. Wir hätten es wirklich gerne gemacht“, ärgert sich Chef und Koch Josef Egger, der seit mittlerweile zweieinhalb Jahren das „erste vegane und Bio-Restaurant in ganz Oberösterreich“ führt.

Bewerberin musste umschwenken
Die vegane Kochlehre alleine hätte für die junge Frau keinen Sinn gemacht, weil es „in der Küche nicht so viel Arbeit gibt“. Deshalb musste sie zur Restaurantfachkraft umschwenken. Den Großteil ihrer Lehre kann sie in dem veganen Betrieb absolvieren, muss für den nicht veganen Teil ihrer Ausbildung aber in einen Partnerbetrieb ausweichen.

Oberösterreich

