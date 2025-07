Neue vegetarische Kochlehre läuft auf Sparflamme

Branche von Anfang an skeptisch

„Um einen Lehrling ausbilden zu können, müssen sich die Gastronomen selbst melden und dann eine behördliche Überprüfung absolvieren. In Oberösterreich gibt es keinen einzigen Betrieb, der sich darum bemüht hat“, weiß Wirtesprecher Gerold Royda, der von Anfang an skeptisch war. Das Problem sieht der Experte vor allem darin, dass nur eine kleine Anzahl an Betrieben überhaupt für diese Ausbildung infrage kommt.