Elfer, wilde Pfiffe, Frust: Rapid-Drama im Video

Ein Slapstick-Elfer, eine aus der Hand gegebene Führung, harte Aktionen, ein wildes Pfeifkonzert und die nächste Pleite – es wieder einmal einiges los bei Rapid. Die Highlights von der 1:2-Pleite gegen die SV Ried vom Samstag sehen Sie hier in Kooperation mit Sky Sport Austria im Video (oben).