Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Varieté-Theater

Die große Welt zu Gast im Vindobona-Wohnzimmer

Kultur
12.09.2025 10:45
Erfolgsduo im Vindobona: Geschäftsführer Wolfgang Ebner und der künstlerische Leiter Markus ...
Erfolgsduo im Vindobona: Geschäftsführer Wolfgang Ebner und der künstlerische Leiter Markus Freistätter (re.).(Bild: Bissuti Kristian)

Das Varieté-Theater am Wiener Wallensteinplatz startet mit vollem Elan und ebensolchem Programm in seine sechste Saison.

0 Kommentare

Auf Erfolgskurs bleibt das Vindobona in seiner sechsten Saison, seit es von Wolfgang Ebner übernommen, in der Tradition früherer Varieté-Theater neu konzeptioniert wurde und seine Besucher neben bunter Unterhaltung auch mit Speis und Trank erfreut.

Markus Freistätter, nunmehr alleiniger künstlerischer Leiter des Theaters, setzt auf die Sparten Schauspiel, Musical, Konzert, Varieté, Kinderprogramm – und Dinnershow: „Wir wollen ein Theater für alle machen und dabei die große Welt ins Vindobona-Wohnzimmer bringen“, so Freistätter. Der Schauspieler stand heuer in Reichenau und im Waldviertler Hoftheater auf der Bühne, hier aber hinter den Kulissen bleibt: „Neben großen Namen wie Maria Bill oder Ute Lemper wollen wir auch junge Künstler fördern, die bei uns die Chance haben, vor Publikum aufzutreten!“

Lesen Sie auch:
Mit im Ensemble von „Ostern“: Schauspielerin Katharina Klar.
Kammerspiele „Ostern“
Was von Corona bleibt? Empörung und lautes Lachen
06.09.2025

30.000 Gäste und 1000 Künstler konnte man in der letzten Saison begrüßen, bei einer Auslastung von ca. 70 Prozent. Herbst-Highlight ist die Premiere des Musicals „Sophie Scholl“ über die NS-Widerstandskämpferin (4. November). 2026 gibt es einen großen ESC-Schwerpunkt – samt Party.

Details und Karten unter: vindobona.wien

Porträt von Stefan Weinberger
Stefan Weinberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Wildes Wasser, steiler Fels. Der Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen, wo geforscht wird, ...
Forscher schlägt Alarm
Wie wir eine uralte Katastrophe wiederholen!
Hier sieht man die Landung der Raumkapsel vor der Küste Floridas.
Nach 2 Wochen auf ISS
Private Mission beendet: Laien-Astronauten zurück
60-80 cm unter Wasser
Dubrovnik: Historisches Wrack im Hafen entdeckt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
196.978 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
116.933 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Österreich
Alles anders! Wende nach „Schul-Attentat“ in Wien
98.019 mal gelesen
Im Fall des vermeintlichen Schul-Attentats im Gymnasium Augarten (rechts im Bild eines der ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1761 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1354 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Innenpolitik
„Menschen sagen mir: Passen Sie auf sich auf!“
1295 mal kommentiert
Der FPÖ-Chef zeigte sich im Sommergespräch mit der „Krone“ höchst angriffslustig. 
Mehr Kultur
Theater der Jugend
Birkmeir zieht Bilanz: „Waren zum Erfolg verdammt“
Varieté-Theater
Die große Welt zu Gast im Vindobona-Wohnzimmer
Album-Rezension
Ed Sheeran: Per Weltreise zurück ins schöne Leben
Theater RAMPA
Uraufführung: Publikum entscheidet über Schicksal
John Malkovich
Nach Affären-Beichte: Hollywoodstar in Salzburg
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf