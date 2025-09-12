Die große Welt zu Gast im Vindobona-Wohnzimmer

Markus Freistätter, nunmehr alleiniger künstlerischer Leiter des Theaters, setzt auf die Sparten Schauspiel, Musical, Konzert, Varieté, Kinderprogramm – und Dinnershow: „Wir wollen ein Theater für alle machen und dabei die große Welt ins Vindobona-Wohnzimmer bringen“, so Freistätter. Der Schauspieler stand heuer in Reichenau und im Waldviertler Hoftheater auf der Bühne, hier aber hinter den Kulissen bleibt: „Neben großen Namen wie Maria Bill oder Ute Lemper wollen wir auch junge Künstler fördern, die bei uns die Chance haben, vor Publikum aufzutreten!“