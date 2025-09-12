Die große Welt zu Gast im Vindobona-Wohnzimmer

Das Varieté-Theater am Wiener Wallensteinplatz startet mit vollem Elan und ebensolchem Programm in seine sechste Saison.
Auf Erfolgskurs bleibt das Vindobona in seiner sechsten Saison, seit es von Wolfgang Ebner übernommen, in der Tradition früherer Varieté-Theater neu konzeptioniert wurde und seine Besucher neben bunter Unterhaltung auch mit Speis und Trank erfreut.
Markus Freistätter, nunmehr alleiniger künstlerischer Leiter des Theaters, setzt auf die Sparten Schauspiel, Musical, Konzert, Varieté, Kinderprogramm – und Dinnershow: „Wir wollen ein Theater für alle machen und dabei die große Welt ins Vindobona-Wohnzimmer bringen“, so Freistätter. Der Schauspieler stand heuer in Reichenau und im Waldviertler Hoftheater auf der Bühne, hier aber hinter den Kulissen bleibt: „Neben großen Namen wie Maria Bill oder Ute Lemper wollen wir auch junge Künstler fördern, die bei uns die Chance haben, vor Publikum aufzutreten!“
30.000 Gäste und 1000 Künstler konnte man in der letzten Saison begrüßen, bei einer Auslastung von ca. 70 Prozent. Herbst-Highlight ist die Premiere des Musicals „Sophie Scholl“ über die NS-Widerstandskämpferin (4. November). 2026 gibt es einen großen ESC-Schwerpunkt – samt Party.
Details und Karten unter: vindobona.wien
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.