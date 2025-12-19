Marie Antoinette: Tanzen, bis der Kopf fällt

Königliche Trendsetterin für Mode und Schmuck

Die Vierzehnjährige wurde mit dem 15-jährigen Dauphine in Versailles vermählt. Mit 19 wurde sie Königin. Der Hof schwärmte von ihrer Anmut. Sie war bald „Trendsetterin“, gab sogar für Versailler Verhältnisse atemberaubende Summen für Kleider und Juwelen aus. Ihr berühmtester Ausspruch „Wenn sie kein Brot haben, dann sollen sie doch Kuchen essen!“ stammt jedoch nicht von ihr. Zeigt aber, wie abgehoben die adelige Elite in ihrer royalen Bubble lebte.