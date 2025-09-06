Was von Corona bleibt? Empörung und lautes Lachen

Über die Absurditäten dieser Zeit laut lachen

„Menschen haben immer noch ein Bedürfnis, sich auszutauschen über die Pandemie“, ist Mohr überzeugt, „darüber, was sie bewegt hat – vielleicht immer noch bewegt. Nicht polemisch, sondern auf einer ganz persönlichen Ebene.“ Dazu kann dieser Abend beitragen: „Daniel Kehlmann hat einen wunderbaren Zugang gefunden, ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit. Das Stück hat eine tief berührende, aber auch eine unterhaltsame Ebene. Manchmal hilft es, über die Absurditäten dieser Zeit laut zu lachen.“