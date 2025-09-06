Vorteilswelt
Kammerspiele „Ostern“

Was von Corona bleibt? Empörung und lautes Lachen

Kultur
06.09.2025 05:00
Mit im Ensemble von „Ostern“: Schauspielerin Katharina Klar.
Mit im Ensemble von „Ostern": Schauspielerin Katharina Klar.

Regisseurin Stephanie Mohr inszeniert die literarische Corona-Aufarbeitung von Daniel Kehlmann. Am Samstag wird „Ostern“ in den Kammerspielen uraufgeführt. Ein Gespräch über gemeinsames Lachen und Theater als Denkanregung.

Fünf Jahre nach der Pandemie. Das ist „einerseits wahnsinnig nah dran, und doch hat man diese Zeit schon irgendwohin zurückgeschoben“. Für Regisseurin Stephanie Mohr ist daher gerade jetzt ein „guter Zeitpunkt, um sich gemeinsam mit diesen Zeiten zu beschäftigen“, erzählt sie im „Krone“-Gespräch: „Und das Theater ist der ideale Ort dafür.“

Schriftsteller Daniel Kehlmann dachte ähnlich und hat für die Kammerspiele das Stück „Ostern“ geschrieben, eine Auseinandersetzung mit der Pandemie und damit, was Corona mit uns als Menschen, als Gesellschaft gemacht hat. Die Uraufführung ist heute.

Zur Produktion

  • „Ostern“ ist ein Theaterstück des österreichischen Autors Daniel Kehlmann
  • Stephanie Mohr inszeniert die Uraufführung in den Kammerspielen, Premiere ist am Samstag. Es spielen u.a. Raphael von Bargen, Katharina Klar und Ulrich Reinthaller
  • JosefStadtgespräch mit Daniel Kehlmann am Sonntag, 7. September 2025 um 11.00 Uhr Sträußelsäle, Theater in der Josefstadt

Über die Absurditäten dieser Zeit laut lachen 
„Menschen haben immer noch ein Bedürfnis, sich auszutauschen über die Pandemie“, ist Mohr überzeugt, „darüber, was sie bewegt hat – vielleicht immer noch bewegt. Nicht polemisch, sondern auf einer ganz persönlichen Ebene.“ Dazu kann dieser Abend beitragen: „Daniel Kehlmann hat einen wunderbaren Zugang gefunden, ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit. Das Stück hat eine tief berührende, aber auch eine unterhaltsame Ebene. Manchmal hilft es, über die Absurditäten dieser Zeit laut zu lachen.“

Die Zusammenarbeit mit Daniel Kehlmann beschreibt Stephanie Mohr als sehr angenehm und aufgeschlossen: „Ein Autor, wie man ihn sich wünscht!“

Die Freuden des Lockdown verarbeitet in der Regie von Stephanie Mohr auch Valerio Rehrl
Die Freuden des Lockdown verarbeitet in der Regie von Stephanie Mohr auch Valerio Rehrl
In Corona-Isolation: Raphael von Bargen in den Kammerspielen
In Corona-Isolation: Raphael von Bargen in den Kammerspielen
Verarbeiten gemeinsam die Lockdows: Katharina Klar, Alexandra Krismer und Robert Joseph Bartl ...
Verarbeiten gemeinsam die Lockdows: Katharina Klar, Alexandra Krismer und Robert Joseph Bartl (v.l.n.r.)
Raphael von Bargen (l.) und Ulrich Reinthaller in „Ostern“.
Raphael von Bargen (l.) und Ulrich Reinthaller in „Ostern".

Das Stück „Ostern“ hat zwei sehr verschiedene Teile, verrät Stephanie Mohr. Der erste Teil ist kabarettistisch und Sketch-haft, der zweite beschäftigt sich mit einer einzelnen Figur, „die in ihrer Vereinsamung, in ihrer Isolation in Quarantäne in verschiedenste Richtungen eskaliert“.

Mehr Misstrauen und Schwarz-Weiß-Denken
Die Pandemie hat ihre Spuren hinterlassen in unserer Gesellschaft, resümiert die 1972 geborene Regisseurin: „Was bleibt, ist die grundsätzliche Bereitschaft zur schnellen Empörung, das Misstrauen ineinander. Und es sind Dinge passiert, die eine Gesellschaft auseinandergetrieben haben. Das ist uns leider auch geblieben: die Bereitschaft, schnell in Schwarz und Weiß zu denken, anstatt grundsätzlich in einen Diskurs zu gehen, in ein Gespräch, in eine demokratische Auseinandersetzung.“

Kann Theater helfen, das aufzubrechen? „Das hoffen wir! Es geht um verschiedene Blickwinkel. Der Kopf ist rund, damit man auch andere Perspektiven einnehmen kann.“

Porträt von Judith Belfkih
Judith Belfkih
