23 Bewerber wollen Posten des Schauspiel-Chefs

Die Wogen gingen hoch, als die Salzburger Festspiele sich im Winter 2024 nach nur einer Saison von ihrer Schauspielchefin Marina Davydova trennten. Die Suche nach einer geeigneten Nachfolge soll im Februar 2026 abgeschlossen sein. Es gilt aus 23 eingelangten Bewerbungen auszuwählen.
Insgesamt sind nach Angaben der Festspiele 23 Bewerbungen eingelangt. Unter den Bewerberinnen und Bewerbern befinden sich 12 Frauen und 11 Männer. Die Mehrheit der Bewerber, 13 Personen, stammt aus Deutschland, neun aus Österreich, eine Person aus der Schweiz.
Die Gespräche mit den infrage kommenden Kandidatinnen und Kandidaten sollen im Jänner geführt werden. Eine Entscheidung ist möglichst zeitnah im Februar durch den Intendanten des Festivals, Markus Hinterhäuser, vorgesehen.
