Stiftung erbt Armani-Konzern – Familie Immobilien

Verkauf von Anteilen vorgesehen

Armani hat zudem laut „Corriere“ bereits mögliche Allianzen – bis hin zu einem Verkauf des Modehauses – vorgesehen und umrissen, die in naher Zukunft geprüft und umgesetzt werden sollen. Im Testament heißt es dazu: „Ich verpflichte die Stiftung, innerhalb von 12 bis spätestens 18 Monaten nach meinem Ableben einen Anteil von 15 % zu veräußern.“ Vorrangige Käufer sollen Unternehmen der LVMH-Gruppe, EssilorLuxottica, L’Oréal oder ein anderes gleichrangiges Modeunternehmen sein, mit dem Giorgio Armani bereits eine Partnerschaft pflegt. Die Entscheidung hierüber trifft die Stiftung, wie üblich mit Zustimmung von Dell’Orco – oder, im Falle seines Todes, durch einen seiner stimmberechtigten Enkel, Silvana Armani oder Andrea Camerana.