Dafür gab Armani Tage vor Tod 12 Millionen € aus

Am Donnerstag schloss der italienische Modepapst Giorgio Armani für immer die Augen. Italienische Medien enthüllten jetzt Details über seinen letzten Sommer, den er ungewohnt zurückgezogen in seinem Haus in Forte dei Marmi verbracht hatte.

Zum ersten Mal in seiner Karriere fehlte Armani im Juni und Juli bei seinen Modeschauen. Eine Magenverstimmung zwang ihn zur Ruhe, doch per Video-Link lenkte er weiter sein Modeimperium. In einem seiner letzten Interviews klang er ungewöhnlich melancholisch: „Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich zu viele Stunden mit Arbeit verbracht habe und zu wenig Zeit mit Freunden und Familie.“