Kriegsangst treibt Goldpreis

Ach so, na ja, wenn Sie den Herrn „Obergescheit“ zufällig treffen sollten, können Sie ihm sagen: Seit 2010 ist der Wert des Golddukaten um rund 200 Prozent gestiegen. Das Enkerl wird seine Freude haben – und der Goldpreis ist weltweit in dieser Zeit so viel teurer geworden, weil die Krisen-Angst immer mehr zugenommen hat.