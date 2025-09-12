Pensionen: Sehenden Auges in die Katastrophe

„Die Torheit der Regierenden“ von Barbara Tuchman war eines der Lieblingsbücher unseres verstorbenen Herausgebers Hans Dichand. Darin beschreibt die amerikanische Historikerin, wie Regierende sehenden Auges auf Katastrophen zusteuern. Wie sie immer nur bis zur nächsten Wahl statt nachhaltig denken. Was Tuchman in ihrem Werk von Troja bis Vietnam aufzeigt, setzt sich überall in der Welt fort. Besonders eindrucksvoll derzeit in Österreich.