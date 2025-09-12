Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Pensionen: Sehenden Auges in die Katastrophe

Kolumnen
12.09.2025 18:00
Kommentiert aktuelle Momente für die „Krone“: Conny Bischofberger
Kommentiert aktuelle Momente für die „Krone“: Conny Bischofberger(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)
0 Kommentare

„Die Torheit der Regierenden“ von Barbara Tuchman war eines der Lieblingsbücher unseres verstorbenen Herausgebers Hans Dichand. Darin beschreibt die amerikanische Historikerin, wie Regierende sehenden Auges auf Katastrophen zusteuern. Wie sie immer nur bis zur nächsten Wahl statt nachhaltig denken. Was Tuchman in ihrem Werk von Troja bis Vietnam aufzeigt, setzt sich überall in der Welt fort. Besonders eindrucksvoll derzeit in Österreich.

Jedes Kind weiß inzwischen, dass unser Pensionssystem unfinanzierbar wird. Dass das Pensionsantrittsalter wie in den skandinavischen Ländern an die Lebenserwartung gekoppelt werden muss. Und doch passiert es nicht.

Die letzte Pensionsreform hat Wolfgang Schüssel vor 25 Jahren durchgezogen. Die Nachfolgeregierungen agieren seither, wie es Ex-Kanzler Christian Kern einmal ausgedrückt hat, zukunftsvergessen. Man vergisst auf die Zukunft der heute 30-Jährigen. Und versucht stattdessen, die Wählergruppe der Generation 60 plus bei Laune zu halten.

Lesen Sie auch:
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Regierung muss sparen
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
12.09.2025
Senioren an Regierung:
„Wenn sie das noch einmal probieren, dann ...“
12.09.2025

Mit der „sozialen Staffelung“ bei der Pensionsanpassung ist der neuen Regierung nicht einmal das gelungen. Bis 2500 Euro brutto werden die Pensionen zwar der Inflation angepasst. Aber auch Menschen, deren Pensionen höher sind, haben ihr Leben lang dafür gearbeitet und zahlen nun drauf.

Fazit: Seniorenvertreter drohen der Regierung, die Jungen schütteln wieder einmal den Kopf, und das Milliardenloch in der Pensionskassa wird noch größer.

Porträt von Conny Bischofberger
Conny Bischofberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
107.795 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Österreich
Alles anders! Wende nach „Schul-Attentat“ in Wien
99.486 mal gelesen
Im Fall des vermeintlichen Schul-Attentats im Gymnasium Augarten (rechts im Bild eines der ...
Wien
Kahlschlag bei Kik? Österreich-Filialen wackeln
87.089 mal gelesen
Der Textilriese Kik betreibt in Österreich 254 Standorte. Wegen hoher Verluste drohen neben ...
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
2956 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Innenpolitik
„Wenn sie das noch einmal probieren, dann …“
1512 mal kommentiert
Seniorenbund-Obfrau Ingrid Korosec (li.) und Birgit Gerstorfer (Vorsitzende des ...
Innenpolitik
„Menschen sagen mir: Passen Sie auf sich auf!“
1295 mal kommentiert
Der FPÖ-Chef zeigte sich im Sommergespräch mit der „Krone“ höchst angriffslustig. 
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Pensionen: Sehenden Auges in die Katastrophe
„Krone“-Kommentar
Netanyahu bricht letzte Brücken ab
„Krone“-Kommentar
Sozialpartner mit Verantwortung?
„Krone“-Kommentar
Frühes Rennen um die ÖVP-Spitze
„Krone“-Kommentar
Warum ich für das Kopftuchverbot bin
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf