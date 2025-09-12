Pensionen: Sehenden Auges in die Katastrophe

„Die Torheit der Regierenden“ von Barbara Tuchman war eines der Lieblingsbücher unseres verstorbenen Herausgebers Hans Dichand. Darin beschreibt die amerikanische Historikerin, wie Regierende sehenden Auges auf Katastrophen zusteuern. Wie sie immer nur bis zur nächsten Wahl statt nachhaltig denken. Was Tuchman in ihrem Werk von Troja bis Vietnam aufzeigt, setzt sich überall in der Welt fort. Besonders eindrucksvoll derzeit in Österreich.
Jedes Kind weiß inzwischen, dass unser Pensionssystem unfinanzierbar wird. Dass das Pensionsantrittsalter wie in den skandinavischen Ländern an die Lebenserwartung gekoppelt werden muss. Und doch passiert es nicht.
Die letzte Pensionsreform hat Wolfgang Schüssel vor 25 Jahren durchgezogen. Die Nachfolgeregierungen agieren seither, wie es Ex-Kanzler Christian Kern einmal ausgedrückt hat, zukunftsvergessen. Man vergisst auf die Zukunft der heute 30-Jährigen. Und versucht stattdessen, die Wählergruppe der Generation 60 plus bei Laune zu halten.
Mit der „sozialen Staffelung“ bei der Pensionsanpassung ist der neuen Regierung nicht einmal das gelungen. Bis 2500 Euro brutto werden die Pensionen zwar der Inflation angepasst. Aber auch Menschen, deren Pensionen höher sind, haben ihr Leben lang dafür gearbeitet und zahlen nun drauf.
Fazit: Seniorenvertreter drohen der Regierung, die Jungen schütteln wieder einmal den Kopf, und das Milliardenloch in der Pensionskassa wird noch größer.
