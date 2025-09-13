Vorteilswelt
Hielt sie im Auto fest

Großfahndung: Mann wollte Ex nach Bayern entführen

Tirol
13.09.2025 08:35
14 Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber waren an der Großfahndung beteiligt.
14 Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber waren an der Großfahndung beteiligt.(Bild: Birbaumer Christof)

Großfahndung am späten Freitagnachmittag im Tiroler Unterland: Ein 41-jähriger Deutscher hatte seine Exfreundin in seiner Gewalt und wollte sie im Auto nach Deutschland bringen. Durch eine Großfahndung und einen aufmerksamen Anrainer gelang es, die Frau davor zu bewahren. 

Der deutsche Staatsbürger mit serbischen Wurzeln traf sich mit seiner Exfreundin (40) am Freitag gegen 17.15 Uhr an einer Tankstelle in Wiesing zu einer Aussprache. Anschließend, so schildert die Polizei, hätte er sie mit dem Auto wieder nach Hause bringen sollen. Stattdessen fuhr der 41-Jährige auf die Inntalautobahn in Richtung Deutschland auf. 

Zitat Icon

Der Mann hätte sie wie vereinbart wieder nach Hause bringen sollen, stattdessen fuhr er auf die A12 auf.

Die Polizei in einer Aussendung

Frau rief Hilfe, bevor ihr Handy zerstört wurde
Als die Einheimische realisierte, was ihr Ex-Freund vorhatte, reagierte sie geistesgegenwärtig und verständigte während der Fahrt ihre Tochter sowie deren Partner, die daraufhin die Polizei einschalteten. Gerade noch rechtzeitig, denn in der Nähe der Ausfahrt Langkampfen unterbrach der mutmaßliche Entführer die Fahrt, nahm der 40-Jährigen ihr Handy ab und zerstörte es. 

Der Mann hatte die Autobahn in Langkampfen verlassen, nachdem ihm die Frau wiederholt mit der Polizei gedroht hatte. Vor einem Wohnhaus setzten die beiden ihren Streit fort. Ein aufmerksamer Anrainer (53) wurde auf das Geschehen aufmerksam und eilte der Frau - sie war unverletzt - zu Hilfe. Daraufhin ergriff der Deutsche in seinem Wagen die Flucht, weit kam er allerdings nicht.

Zitat Icon

Der Tatverdächtige wurde kurze Zeit später von Kräften der deutschen Bundespolizei am Grenzübergang Kiefersfelden angehalten.

Die Polizei in einer Aussendung

An deutscher Grenze gefasst
Auf Meldung der Tochter der Entführten hatte die Polizei eine groß angelegte Fahndung eingeleitet, an der 14 Polizeistreifen und ein Hubschrauber beteiligt waren. An der Grenze bei Kiefersfelden endete die Fahrt für den Gesuchten schließlich, als er von der deutschen Bundespolizei angehalten wurde. Die Beamten stellten fest, dass der 41-Jährige alkoholisiert war. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu.

