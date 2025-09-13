Großfahndung: Mann wollte Ex nach Bayern entführen

An deutscher Grenze gefasst

Auf Meldung der Tochter der Entführten hatte die Polizei eine groß angelegte Fahndung eingeleitet, an der 14 Polizeistreifen und ein Hubschrauber beteiligt waren. An der Grenze bei Kiefersfelden endete die Fahrt für den Gesuchten schließlich, als er von der deutschen Bundespolizei angehalten wurde. Die Beamten stellten fest, dass der 41-Jährige alkoholisiert war. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu.