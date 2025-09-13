Mit Bettel-Beitrag zur riskanten „Volkspension“

Die Pensionistenvertreter aus den Regierungsparteien ÖVP und SPÖ geben sich kämpferisch. Birgit Gerstorfer, die Präsidentin des roten Pensionistenverbandes, droht mit Maßnahmen – allerdings erst im nächsten Jahr. Sie kündigt an: „Wenn die Regierung glaubt, sie kann nächstes Jahr dasselbe noch einmal probieren, dann muss sie damit rechnen, dass Zehntausende Pensionisten in Österreich auf die Straße gehen.“