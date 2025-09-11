Kickl & Co.: So reagieren Rechte auf US-Attentat

Für FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ist das Attentat „ein feiger Anschlag auf die Meinungsfreiheit und ein furchtbares Signal für alle westlichen Demokratien“.

Kickl: „Linker Mainstream“

„Die Asymmetrie der Meinungsfreiheit ist die größte Gefahr für die Demokratie. Dieses Ungleichgewicht, die Verteufelung, die Ausgrenzung andersdenkender Menschen ist der ideologische Nährboden für Attentäter. Diese Tat ist ein Anschlag auf jeden, der es wagt, dem linken Mainstream zu widersprechen“, so Kickl weiter.