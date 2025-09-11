Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Linke Aggression“

Kickl & Co.: So reagieren Rechte auf US-Attentat

Außenpolitik
11.09.2025 13:40

Der rechtskonservative US-Podcaster und Aktivist Charlie Kirk ist einem Schussattentat zum Opfer gefallen. Auch aus Europa kamen mittlerweile Reaktionen. So zeigten sich führende Rechtspolitiker bestürzt. Wie US-Präsident Donald Trump schlugen sie scharfe Töne Richtung politische Linke an. 

0 Kommentare

Für FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ist das Attentat „ein feiger Anschlag auf die Meinungsfreiheit und ein furchtbares Signal für alle westlichen Demokratien“.

Kickl: „Linker Mainstream“
„Die Asymmetrie der Meinungsfreiheit ist die größte Gefahr für die Demokratie. Dieses Ungleichgewicht, die Verteufelung, die Ausgrenzung andersdenkender Menschen ist der ideologische Nährboden für Attentäter. Diese Tat ist ein Anschlag auf jeden, der es wagt, dem linken Mainstream zu widersprechen“, so Kickl weiter.

Die rechte, italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni postete: „Dies ist ein abscheulicher Mord, eine tiefe Wunde für die Demokratie und für all jene, die an die Freiheit glauben. Mein Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Liebsten und der amerikanischen konservativen Gemeinschaft.“

Zitat Icon

Dies ist ein abscheulicher Mord, eine tiefe Wunde für die Demokratie und für all jene, die an die Freiheit glauben.

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni

Ihr Vize Matteo Salvini nannte Kirk auf X einen „stolzen Verfechter der Freiheit. Er wurde während einer öffentlichen Veranstaltung getötet, während er seine Überzeugungen verteidigte.“

Auch erboste Reaktionen aus Ungarn
Wie Trump schoss sich Mate Kocsis, der Fraktionsvorsitzende der in Ungarn regierenden rechtsnationalen Partei Fidesz von Premier Viktor Orban, auf den politischen Gegner ein: „Die linksliberale Aggression hat bereits ein Todesopfer gefordert“, schrieb er auf Facebook.

Warnung vor „Lynchstimmung“
Kirk sei wegen seiner politischen Meinung erschossen worden. Jeder, der gegen Einwanderung sei oder das traditionelle Familienmodell verteidige, könne nun zum Ziel werden. Mit Blick auf Orbans „hitzköpfigen“ Herausforderer Peter Magyar, den Chef der Partei TISZA, warnte Kocsis davor „eine Lynchstimmung zu schüren und jede Form von Gewalt zu legitimieren“.

Trump: „Dunkler Moment für Amerika“
Kirk wurde am Mittwoch erschossen, als er als Gastredner auf dem Campus der Universität Utah Valley sprach. Er war ein bekannter Vertreter der rechtskonservativen Bewegung in den USA und galt als Trump-Verbündeter. Der US-Präsident sagte, er sei voller Trauer und Wut über die Ermordung Kirks. „Das ist ein dunkler Moment für Amerika.“

„Radikale Linke“
Direkt nach dieser Ansprache an „alle Amerikaner“ ging er zu einer Kritik an „radikalen Linken“ über, die seiner Darstellung nach US-Amerikaner wie Kirk mit „Nazis und den schlimmsten Massenmördern und Verbrechern der Welt“ verglichen haben. „Diese Art von Rhetorik ist direkt verantwortlich für den Terrorismus, den wir heute in unserem Land erleben, und sie muss sofort aufhören.“ Seine Regierung werde jeden finden, der zu dieser Gräueltat und zu anderer politischer Gewalt beigetragen habe.

Lesen Sie auch:
Ein auf Social Media kursierendes Video soll den flüchtenden Attentäter zeigen. Charlie Kirk ...
Charlie Kirk getötet
Flüchtiger Attentäter gab wohl nur einen Schuss ab
11.09.2025
„Linke sind schuld“
Trump-Scharfmacher tot: FBI sucht den Schützen
11.09.2025
Auf Bühne getötet
Kirk sprach kurz vor Schuss über Waffengewalt
11.09.2025

Kirk griff regelmäßig etablierte Medien an
Kirk war der Gründer der Studentenorganisation Turning Point USA. Er spielte eine Schlüsselrolle dabei, die Unterstützung junger Wähler für Trump bei der Präsidentschaftswahl im November zu mobilisieren. Seine Veranstaltungen auf Universitätsgeländen in den USA zogen immer wieder zahlreiche Menschen an. Kirk gehörte zu einem Netzwerk von Trump-nahen, konservativen Influencern, die halfen, die Agenda des Präsidenten zu verbreiten. Er griff regelmäßig etablierte Medien an und befasste sich oft in provokantem Stil mit Themen wie Migration, Gender und ethnischer Herkunft. Er hatte 5,3 Millionen Follower auf X und moderierte einen beliebten Podcast sowie eine Radiosendung mit dem Titel „The Charlie Kirk Show“. Zudem war er zuletzt Co-Moderator der Sendung „Fox & Friends“ des konservativen US-Senders Fox News.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Herbert KicklMatteo SalviniViktor Orbán
EuropaUngarnAmerikaUSA
FPÖFidesz
DemokratieFamilie
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
183.536 mal gelesen
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
134.297 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
103.950 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1753 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1572 mal kommentiert
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1336 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Mehr Außenpolitik
„Linke Aggression“
Kickl & Co.: So reagieren Rechte auf US-Attentat
Kurz vor Einigung
Pensionsanpassung: Stocker verfehlt Ziel knapp
Auch Linke unzufrieden
Vilimsky: „Misstrauensantrag gegen von der Leyen“
Politk gefordert
Teilzeit-Pflegepersonal möchte mehr arbeiten
„Krone“-Kommentar
Gegenwind für Regierer: Mit wem sie sich anlegen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf