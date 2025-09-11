Das musste Prinz Harry dem König versprechen

18 Monate Funkstille, dann endlich das Wiedersehen: Prinz Harry (40) und sein Vater, König Charles III. (76), haben sich am Mittwoch im Clarence House zu einer privaten Unterredung getroffen – bei Tee und Gebäck, fast wie früher. Ganze 55 Minuten soll das Gespräch gedauert haben.
Doch bevor es richtig losging, stellte Charles eine Bedingung, wie britische Medien jetzt enthüllen: Harry dürfe über dieses Treffen kein Wort in der Öffentlichkeit verlieren. Kein Interview, keine Anspielungen, keine Andeutungen. Und Harry? Gab prompt sein königliches Versprechen: Stillschweigen!
Vater-Sohn-Beziehung
Ein Insider zur „Daily Mail“: „Dies ist ein wichtiger erster Schritt, um die Vater-Sohn-Beziehung wieder aufzubauen. Harry hat seinem Vater versichert, dass er sich diesmal an Diskretion halten wird.“
Kehrt das Vertrauen wirklich zurück?
Ob das Vertrauen nach Enthüllungsbuch („Spare“), Netflix-Doku und TV-Interviews wirklich zurückkehrt? Unklar. „Es liegt noch ein weiter Weg vor ihm“, so die Quelle weiter.
Auffällig: Direkt nach der Unterredung zeigte sich Harry bei einem Event der Invictus Games in blendender Laune. Als man ihn nach dem Treffen fragte, antwortete er nur knapp: „Er war großartig.“ Dann entschuldigte er sich für seine Verspätung – und witzelte, dass manche Gäste wohl schon betrunken seien.
Hoffnungsschimmer
Zum Vergleich: Bei ihrem letzten Treffen im Februar 2024, kurz nach Charles’ Krebsdiagnose, hatte Harry nur rund 15 Minuten Zeit mit seinem Vater. Diesmal war es fast eine Stunde – ein Hoffnungsschimmer also für eine vorsichtige Annäherung.
Insider sind sich einig: Harry will sein royales Comeback nicht nur beim britischen Volk, sondern vor allem bei seiner Familie. Und der erste Schritt dahin: ein Versprechen der Verschwiegenheit.
