„Wichtiger Schritt“

Das musste Prinz Harry dem König versprechen

Royals
11.09.2025 13:28
Sichtlich gut gelaunt diskutierte Prinz Harry am Tag nach dem Treffen mit seinem Vater mit ...
Sichtlich gut gelaunt diskutierte Prinz Harry am Tag nach dem Treffen mit seinem Vater mit Jugendlichen des Diana Awards über die positiven Effekte von sozialem Engagement auf die mentale Gesundheit.(Bild: AFP/AARON CHOWN)

18 Monate Funkstille, dann endlich das Wiedersehen: Prinz Harry (40) und sein Vater, König Charles III. (76), haben sich am Mittwoch im Clarence House zu einer privaten Unterredung getroffen – bei Tee und Gebäck, fast wie früher. Ganze 55 Minuten soll das Gespräch gedauert haben.

Doch bevor es richtig losging, stellte Charles eine Bedingung, wie britische Medien jetzt enthüllen: Harry dürfe über dieses Treffen kein Wort in der Öffentlichkeit verlieren. Kein Interview, keine Anspielungen, keine Andeutungen. Und Harry? Gab prompt sein königliches Versprechen: Stillschweigen!

Vater-Sohn-Beziehung 
Ein Insider zur „Daily Mail“: „Dies ist ein wichtiger erster Schritt, um die Vater-Sohn-Beziehung wieder aufzubauen. Harry hat seinem Vater versichert, dass er sich diesmal an Diskretion halten wird.“

Prinz Harry (40) kam am Mittwochnachmittag im Londoner Clarence House, dem Wohnsitz des ...
Prinz Harry (40) kam am Mittwochnachmittag im Londoner Clarence House, dem Wohnsitz des britischen Königs, an. Er musste Papa Charles absolute Verschwiegenheit versprechen.(Bild: AFP/TOBY SHEPHEARD)

Kehrt das Vertrauen wirklich zurück?
Ob das Vertrauen nach Enthüllungsbuch („Spare“), Netflix-Doku und TV-Interviews wirklich zurückkehrt? Unklar. „Es liegt noch ein weiter Weg vor ihm“, so die Quelle weiter.

Auffällig: Direkt nach der Unterredung zeigte sich Harry bei einem Event der Invictus Games in blendender Laune. Als man ihn nach dem Treffen fragte, antwortete er nur knapp: „Er war großartig.“ Dann entschuldigte er sich für seine Verspätung – und witzelte, dass manche Gäste wohl schon betrunken seien.

Hoffnungsschimmer
Zum Vergleich: Bei ihrem letzten Treffen im Februar 2024, kurz nach Charles’ Krebsdiagnose, hatte Harry nur rund 15 Minuten Zeit mit seinem Vater. Diesmal war es fast eine Stunde – ein Hoffnungsschimmer also für eine vorsichtige Annäherung.

Insider sind sich einig: Harry will sein royales Comeback nicht nur beim britischen Volk, sondern vor allem bei seiner Familie. Und der erste Schritt dahin: ein Versprechen der Verschwiegenheit.

