Das musste Prinz Harry dem König versprechen

Auffällig: Direkt nach der Unterredung zeigte sich Harry bei einem Event der Invictus Games in blendender Laune. Als man ihn nach dem Treffen fragte, antwortete er nur knapp: „Er war großartig.“ Dann entschuldigte er sich für seine Verspätung – und witzelte, dass manche Gäste wohl schon betrunken seien.