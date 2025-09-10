Buhlen um das Wohl der burgenländischen Senioren

Jetzt kommt Rückendeckung vom Bund

Aufgrund der gestrichenen Co-Finanzierung des Landes mussten die Projektgemeinden nun entscheiden, wie sie weitertun. „Zwölf Kommunen – Eisenstadt, Wallern, Tadten, Hirm, Zillingtal, Piringsdorf, Unterfrauenhaid, Lackendorf, Horitschon, Steinberg-Dörfl, Draßmarkt und Wolfau – steigen mit Jahresende aus. Sieben bleiben an Bord. Das sind Lackenbach, Stoob, Kobersdorf, Markt Allhau, Pinkafeld, Loipersdorf Kitzladen und Mischendorf“, sagt Astrid Rainer, die Chefin von NachbarschaftshilfePlus. Möglich ist das, weil es nun eine Förderzusage vom Bund für 2026 gibt: „Er wird künftig die Förderungen des Landes ersetzen. Jede Projektgemeinde erhält somit weiterhin mindestens 10.000 Euro pro Jahr. Danach werden wir um uns neue Förderungen bemühen.“