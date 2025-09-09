Neues Orthopädiezentrum für Neusiedl am See

Am Donnerstag sperrt in Neusiedl am See offiziell das Orthopädiezentrum auf. Dort, wo einst im Café Jasmin geplaudert wurde, wird jetzt etwas für den Bewegungsapparat getan.
Vor vier Jahren startete Dr. Martin Kaipel in Neusiedl am See als Kassenarzt für Orthopädie durch. Mit zwei Mitarbeitern wurde gestartet, doch die Nachfrage ist so groß, dass es mittlerweile 21 Mitarbeiter gibt.
„Wir sind immer größer geworden, in der alten Ordi wurde der Platz knapp. Deshalb haben wir uns für den Bau eines Orthopädiezentrums entschieden“, schildert Agnes Kaipel.
Eröffnung am Donnerstag
Der Betrieb läuft jetzt seit 28. Juli, offiziell eröffnet wird am Donnerstag. Im Orthopädiezentrum sind jetzt sieben Ärzte – es gibt Verträge mit allen Krankenkassen, darüber hinaus werden aber auch Privattermine angeboten – tätig. Darüber hinaus gibt es im Untergeschoß eine Tagesklinik, kleinere „Reparaturen“ können also direkt vor Ort erledigt werden. Anfangs wird einen Tag in der Woche operiert, einen Tag wird Infiltrationstherapie angeboten.
Alle Infos zum Leistungsspektrum gibt es unter ortho-neusiedl.at
Engagiertes Team
Weiters gibt es direkt im Haus einen Physiotherapeuten und einen Bandagisten. „Im Orthopädiezentrum Neusiedl steht ein engagiertes Team aus erfahrenen Fachärzten, Pflegekräften und Assistent:innen hinter Ihrer Behandlung. Wir vereinen medizinische Expertise mit persönlicher Betreuung – für nachhaltige Therapieerfolge und Ihre Lebensqualität“, fassen es die Orthopäden Martin Kaipel und Peter Buxbaumer zusammen.
