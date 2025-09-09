Neues Orthopädiezentrum für Neusiedl am See

Eröffnung am Donnerstag

Der Betrieb läuft jetzt seit 28. Juli, offiziell eröffnet wird am Donnerstag. Im Orthopädiezentrum sind jetzt sieben Ärzte – es gibt Verträge mit allen Krankenkassen, darüber hinaus werden aber auch Privattermine angeboten – tätig. Darüber hinaus gibt es im Untergeschoß eine Tagesklinik, kleinere „Reparaturen“ können also direkt vor Ort erledigt werden. Anfangs wird einen Tag in der Woche operiert, einen Tag wird Infiltrationstherapie angeboten.