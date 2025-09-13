Auch Kärntens Radiologen schlagen Alarm

Praxen von Radiologinnen und Radiologen mit Kassenverträgen in Kärnten geraten durch die Sparpläne der ÖGK massiv unter Druck. „Unsere Honorare sollen gekürzt werden, obwohl die Kosten für umfangreiche technische Infrastruktur und Wartung ständig steigen. Damit werden wir praktisch gezwungen, unter den Teuerungsraten zu arbeiten“, kritisiert Univ.-Doz. Dr. Manfred Baldt. Für ihn ist klar: Die Inflation frisst den Radiologiebetrieben die Luft zum Atmen weg.