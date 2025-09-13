Auch Kärntens Radiologen schlagen Alarm

Praxen von Radiologinnen und Radiologen mit Kassenverträgen in Kärnten geraten durch die Sparpläne der ÖGK massiv unter Druck. „Unsere Honorare sollen gekürzt werden, obwohl die Kosten für umfangreiche technische Infrastruktur und Wartung ständig steigen. Damit werden wir praktisch gezwungen, unter den Teuerungsraten zu arbeiten“, kritisiert Univ.-Doz. Dr. Manfred Baldt. Für ihn ist klar: Die Inflation frisst den Radiologiebetrieben die Luft zum Atmen weg.
Besonders problematisch: wichtige Untersuchungen, die auf den neuesten medizinischen Erkenntnissen basieren – wie zum Beispiel der Venen-Ultraschall zur Früherkennung von Gerinnsel – werden von der ÖGK nicht bezahlt. Andere Ultraschall-Untersuchungen werden nur teilweise, beziehungsweise oft nur für jeden zehnten Patienten bezahlt.
„Wenn wir eine moderne Ultraschall-Untersuchung anbieten, dürfen wir das oft nur für einen Teil unserer Patientinnen und Patienten abrechnen. ÖGK-Patient:innen sind daher gegenüber Versicherten anderer Krankenkassen, welche mit solchen Einschränkungen in der Radiologie nicht konfrontiert sind, massiv benachteiligt.“
Univ. Doz. Dr. Manfred Baldt, Kassenarzt für Radiologie
Für ihn ist die Folge absehbar: weniger Chancengleichheit und Einschränkungen bei der Versorgung.
Zugang wird begrenzt
Auch bei MRTs sieht Baldt große Probleme: „Der Zugang für Kassenpatienten wird bewusst eingeschränkt, indem das Angebot an Vertrags-MR-Geräten klein gehalten wird. Wer sich eine private Untersuchung leisten kann, wird bevorzugt.“ Das führe zu langen Wartezeiten für Kassenpatienten – ein Zustand, der nach Ansicht der Radiologen untragbar ist.
Faire Bedingungen gefordert
Trotz aller Kritik bleibt die Botschaft klar: Kärntens Radiologinnen und Radiologen wollen weiterhin hochwertige Medizin bieten – aber dafür auch faire Rahmenbedingungen. „Wir erbringen für unsere Patientinnen und Patienten gute, qualitätsvolle Medizin. Aber die Leistungen müssen auch entsprechend honoriert werden – und zwar auf Basis neuester medizinischer Erkenntnisse“, fordert Baldt abschließend.