Protest gegen unfaire Bedingungen

In Kärnten wächst der Unmut unter den Kassenärzten. Immer lauter wird der Ruf nach mehr Fairness bei Honoraren und besseren Rahmenbedingungen. „Wir Kärntner Ärztinnen und Ärzte bekommen österreichweit die geringsten Honorare, obwohl wir Tag für Tag Spitzenmedizin leisten“, erklärt Dr. Michael Obmann, seit 11 Jahren Kassenarzt.