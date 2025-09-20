„Ein Viertel meiner Leistung bleibt unbezahlt“

Dr. Claudia Mayr-Wiltschnigg schlägt Alarm: „Ich versorge alle Patienten, die in meine Ordination kommen, nach bestem Wissen und Gewissen. Wenn ich jedoch nach drei Monaten die Quartalsabrechnung der ÖGK bekomme, muss ich feststellen, dass ich für 20 bis 25 Prozent meiner Leistung kein Honorar bekomme.“ Der Grund: Die ÖGK honoriert viele Leistungen nur bis zu einem Limit.